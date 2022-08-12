Август, 12 в 11:08

Из-за полномасштабной войны в Украине участники нынешнего ВНО вместо бумажных сертификатов НМТ получали SMS-сообщения с номером сертификата и PIN-кодом.

Как получить свой сертификат НМТ — читайте в нашем материале.

Что такое сертификат НМТ

Сертификат внешнего независимого оценивания (НМТ) является подтверждением факта регистрации для участия в тестировании.

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Однако для участия в 2022 году в Национальном мультитесте этот документ не нужен.

Но для успешного участия в НМТ участнику необходимо иметь доступ к информационной странице участника ВНО.

Доступ к ней осуществляется по номеру сертификата ВНО и PIN-коду, указанных в сертификате.

Если у вас есть сертификат, обязательно сохраните его номер и PIN-код, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию для входа на информационную страницу участника ВНО.

Где найти электронный сертификат НМТ

После регистрации на сдачу Национального мультимедийного теста все участники получили от УЦОКО SMS-сообщение.

Данные в сообщении от Украинского центра оценивания качества образования — это номер и PIN-код сертификата НМТ. Год выдачи — 2022.

Итак, если вы зарегистрировали свой электронный кабинет до SMS, вы должны указать, что сертификат НМТ/ВНО отсутствует. В таком случае для получения сертификата вам нужно:

войти в свой е-кабинет поступающего;

перейти в блок Сертификат НМТ;

заполнить там необходимые поля — информацию, поступившую в сообщении.

Таким образом вы получите свой сертификат.

Если вы уже получили SMS, то во время регистрации вы просто выбираете пункт Имею сертификат НМТ и указываете Номер, PIN-код и Год.

После этого найти его вы можете в блоке Сертификат НМТ.

Не стоит путать сертификат и результат теста. Данные сертификата каждый участник НМТ получает до тестирования. Они и указываются при регистрации кабинета.

Результаты НМТ устанавливаются после тестирования и уже в кабинете.

Кстати, на сайте ЕГЭБО появилась возможность проверить достоверность своего сертификата.

Чтобы найти свой сертификат в ЕДЕБО нужно:

перейти по ссылке

указать номер сертификата;

ФИО участника;

нажать Отправить запрос.

Это важно прежде всего для работников приемных комиссий, поскольку в этом году участники НМТ не имеют бумажных сертификатов.

Поэтому, когда поступающий будет подавать бумажные заявления, через сервис можно проверить достоверность сертификата.

Так же каждый поступающий может быстро узнать, есть ли его сертификат в ЕДЕБО.