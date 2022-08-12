В Украине разрабатывают законопроект об особом статусе английского языка: что известно

Август, 12 в 17:40

Украинские законодатели работают над законопроектом об установлении особого статуса английского языка в Украине как языка международного общения.

Об этом сообщил первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев во время брифинга в Медиа-центре.

Он подчеркнул, что расширение сфер применения английского языка в Украине будет способствовать ускорению интеграции украинцев в европейское сообщество, росту ее инвестиционной и туристической привлекательности, а также повышению уровня конкурентоспособности государства на глобальном рынке.

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Карандеев напомнил, что в статье 10 Конституции Украины говорится, что государство способствует изучению языков международного общения.

— Новый проект закона позволит преодолеть существующий в Украине языковой барьер. Это необходимость и одно из условий курса в Евросоюз. Законопроект предусматривает урегулирование отношений английского языка как языка общения в публичных сферах жизни, в первую очередь – международные коммуникации, – рассказал он.

В то же время он подчеркнул, что ни одно из положений нового закона не будет толковаться как сужение функционирования украинского языка в государстве.

Что предусмотрено в этом проекте закона?

установление особого статуса английского языка в Украине как языка международного общения;

значительное расширение сферы применения английского языка в Украине;

английский язык – обязателен в отдельных публичных сферах общественной жизни, где имеются международные коммуникации.

Английский язык является наиболее распространенным иностранным языком в 19 из 25 стран-членов ЕС. Карандеев добавил, что английский язык де-юре является официальным в 60 странах мира из 196 стран и является родным почти для 400 млн человек на планете.

Первый заместитель главы МКИП подчеркнул, что на данный момент Украина в мировом рейтинге занимает лишь 40 позицию из 112 стран мира по уровню владения граждан английским языком.

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По словам Карандеева, сейчас, по инициативе МКИП, создается межведомственная группа по подготовке актов законодательства по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения. В эту группу войдут нардепы, представители госорганов и общественности.

Источник: Media Centre