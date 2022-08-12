Как получить денежный перевод на Новой почте: что нужно
В отделениях Новой Почты украинцы могут воспользоваться услугой Мгновенный денежный перевод.
Мгновенный — быстрый перевод денежных средств в национальной валюте между физическими лицами.
Как получить денежный перевод на Новой Почте — читайте в материале Фактов ICTV.
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Как получить денежный перевод на НП
Чтобы получить денежный перевод по Украине наличными вам нужно:
- прийти в отделение Новой Почты;
- предъявить оригинал паспорта или в приложении Дія;
- назвать номер перевода, полученный от отправителя;
- получить наличные.
Если отправитель прислал средства через карту, вы все равно можете получить перевод наличными в гривне.
Получить перевод можно в удобном отделении Новой почты, где предоставляются финансовые услуги.
Как отправить деньги через НП
Услугу денежного перевода предоставляет компания НоваПей, входящая в группу компаний Новая почта.
Чтобы отправить денежный перевод Мгновенный по Украине нужно:
- посетить любое работающее отделение Новой Почты;
- предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении Дія;
- произвести оплату наличными или банковской картой на сумму, которую хотите
- отправить, а также стоимость услуги (комиссию оплачивает отправитель);
- назвать ФИО, контактный телефон получателя.
Также это можно сделать онлайн:
- перейдите на сайт НоваПей;
- укажите номер телефона отправителя и получателя, а также сумму, которую хотите отправить;
- выберите способ оплаты картой.
Фото: Новая почта