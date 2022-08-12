Август, 12 в 14:29

В отделениях Новой Почты украинцы могут воспользоваться услугой Мгновенный денежный перевод.

Мгновенный — быстрый перевод денежных средств в национальной валюте между физическими лицами.

Как получить денежный перевод на Новой Почте — читайте в материале Фактов ICTV.

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Как получить денежный перевод на НП

Чтобы получить денежный перевод по Украине наличными вам нужно:

прийти в отделение Новой Почты;

предъявить оригинал паспорта или в приложении Дія;

назвать номер перевода , полученный от отправителя;

, полученный от отправителя; получить наличные.

Если отправитель прислал средства через карту, вы все равно можете получить перевод наличными в гривне.

Получить перевод можно в удобном отделении Новой почты, где предоставляются финансовые услуги.

Как отправить деньги через НП

Услугу денежного перевода предоставляет компания НоваПей, входящая в группу компаний Новая почта.

Чтобы отправить денежный перевод Мгновенный по Украине нужно:

посетить любое работающее отделение Новой Почты;

предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении Дія;

произвести оплату наличными или банковской картой на сумму, которую хотите

отправить, а также стоимость услуги (комиссию оплачивает отправитель);

(комиссию оплачивает отправитель); назвать ФИО, контактный телефон получателя.

Также это можно сделать онлайн:

перейдите на сайт НоваПей

укажите номер телефона отправителя и получателя, а также сумму, которую хотите отправить;

выберите способ оплаты картой.

Фото: Новая почта