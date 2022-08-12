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Факты / Украина / Общество

Как получить денежный перевод на Новой почте: что нужно

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как получить денежный перевод на Новой почте: что нужно

В отделениях Новой Почты украинцы могут воспользоваться услугой Мгновенный денежный перевод.

Мгновенный — быстрый перевод денежных средств в национальной валюте между физическими лицами.

Как получить денежный перевод на Новой Почте — читайте в материале Фактов ICTV.

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Как получить денежный перевод на НП

Чтобы получить денежный перевод по Украине наличными вам нужно:

  • прийти в отделение Новой Почты;
  • предъявить оригинал паспорта или в приложении Дія;
  • назвать номер перевода, полученный от отправителя;
  • получить наличные.

Если отправитель прислал средства через карту, вы все равно можете получить перевод наличными в гривне.

Получить перевод можно в удобном отделении Новой почты, где предоставляются финансовые услуги.

Как отправить деньги через НП

Услугу денежного перевода предоставляет компания НоваПей, входящая в группу компаний Новая почта.

Чтобы отправить денежный перевод Мгновенный по Украине нужно:

  • посетить любое работающее отделение Новой Почты;
  • предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении Дія;
  • произвести оплату наличными или банковской картой на сумму, которую хотите
  • отправить, а также стоимость услуги (комиссию оплачивает отправитель);
  • назвать ФИО, контактный телефон получателя.

Также это можно сделать онлайн:

  • перейдите на сайт НоваПей;
  • укажите номер телефона отправителя и получателя, а также сумму, которую хотите отправить;
  • выберите способ оплаты картой.

Фото: Новая почта

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