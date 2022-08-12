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Факты / Украина / Общество

ВСУ отбывают штурмы, но враг имел частичный успех на Бахмутском направлении – Генштаб

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

Российские захватчики имели частичный успех на направлении Покровское – Бахмут и пытаются там закрепиться. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 12 августа.

В то же время оккупанты наступательными и штурмовыми действиями безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево.

В Генштабе отметили, что рашисты понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия.

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На Южнобужском направлении захватчики совершали обстрелы позиций наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки, Лозового, Мирного, Брускинского и Великого Артакового.

— На этом направлении враг пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери во время боевых действий.

Также в Генштабе подчеркивают, что в российских войсках растут потери в живой силе. Поэтому их командование все чаще переносит сроки ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом.

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Это оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военных и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях.

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