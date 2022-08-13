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Факты / Украина / Общество

После войны начнется реконструкция устаревшего жилья: закон идет на первое чтение

Валентина Летяк, редактор ленты
хрущовка
Фото: Depositphotos

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит в первом чтении законопроект №6458, в случае принятия которого в Украине после окончания войны начнется комплексная реконструкция кварталов устаревшего жилья, так называемых хрущевок.

Парламенский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять документ за основу, сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

– После победы в Украине начнется процесс восстановления и возобновления общин. И в этом контексте должны позаботиться и о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда, который из-за исчерпанного эксплуатационного ресурса является проблемным и некомфортным для проживания, – объяснила она.

По ее словам, Минрегион разработал новый документ взамен действующего закона, поскольку некоторые его требования на практике невозможно реализовать.

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Козловская рассказала, что этот законопроект правительство поддержало еще в прошлом году, поэтому во время подготовки ко второму чтению в нем изменят акценты, связанные с восстановлением жилья, разрушенного или поврежденного в результате войны.

Что предусмотрено законопроектом:

  • Реконструкция коснется не только многоэтажек, но и социально-транспортной инфраструктуры в пределах определенного квартала.
  • Введение алгоритма принятия решений по реконструкции устаревшего жилья.
  • Усовершенствование процедуры компенсации владельцам устаревшего жилья.
  • Различные варианты отселения людей при реконструкции.
  • Будут определены мероприятия по реконструкции квартала или микрорайона в зависимости от того, модернизация ли это с отселением жильцов или без, или снос многоквартирного дома.
  • Предусмотрено расширение источников финансирования проектов реконструкции.

Авторы документа также отмечают, что реконструкция будет проводиться по новым строительным нормам, то есть с учетом требований энергоэффективности, безбарьерности, что значительно уменьшит затраты на содержание такого жилья.

Для восстановления разрушенного войной жилья Украина уже пригласила 28 стран.

Речь идет о восстановлении инфраструктуры Киевской, Одесской, Житомирской и Харьковской областей.

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Источник: Минрегион
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