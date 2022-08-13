После войны начнется реконструкция устаревшего жилья: закон идет на первое чтение
Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит в первом чтении законопроект №6458, в случае принятия которого в Украине после окончания войны начнется комплексная реконструкция кварталов устаревшего жилья, так называемых хрущевок.
Парламенский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять документ за основу, сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.
– После победы в Украине начнется процесс восстановления и возобновления общин. И в этом контексте должны позаботиться и о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда, который из-за исчерпанного эксплуатационного ресурса является проблемным и некомфортным для проживания, – объяснила она.
По ее словам, Минрегион разработал новый документ взамен действующего закона, поскольку некоторые его требования на практике невозможно реализовать.
Козловская рассказала, что этот законопроект правительство поддержало еще в прошлом году, поэтому во время подготовки ко второму чтению в нем изменят акценты, связанные с восстановлением жилья, разрушенного или поврежденного в результате войны.
Что предусмотрено законопроектом:
- Реконструкция коснется не только многоэтажек, но и социально-транспортной инфраструктуры в пределах определенного квартала.
- Введение алгоритма принятия решений по реконструкции устаревшего жилья.
- Усовершенствование процедуры компенсации владельцам устаревшего жилья.
- Различные варианты отселения людей при реконструкции.
- Будут определены мероприятия по реконструкции квартала или микрорайона в зависимости от того, модернизация ли это с отселением жильцов или без, или снос многоквартирного дома.
- Предусмотрено расширение источников финансирования проектов реконструкции.
Авторы документа также отмечают, что реконструкция будет проводиться по новым строительным нормам, то есть с учетом требований энергоэффективности, безбарьерности, что значительно уменьшит затраты на содержание такого жилья.
Для восстановления разрушенного войной жилья Украина уже пригласила 28 стран.
Речь идет о восстановлении инфраструктуры Киевской, Одесской, Житомирской и Харьковской областей.