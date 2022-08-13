После войны начнется реконструкция устаревшего жилья: закон идет на первое чтение

Август, 13 в 19:56

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит в первом чтении законопроект №6458, в случае принятия которого в Украине после окончания войны начнется комплексная реконструкция кварталов устаревшего жилья, так называемых хрущевок.

Парламенский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять документ за основу, сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

– После победы в Украине начнется процесс восстановления и возобновления общин. И в этом контексте должны позаботиться и о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда, который из-за исчерпанного эксплуатационного ресурса является проблемным и некомфортным для проживания, – объяснила она.

По ее словам, Минрегион разработал новый документ взамен действующего закона, поскольку некоторые его требования на практике невозможно реализовать.

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Козловская рассказала, что этот законопроект правительство поддержало еще в прошлом году, поэтому во время подготовки ко второму чтению в нем изменят акценты, связанные с восстановлением жилья, разрушенного или поврежденного в результате войны.

Что предусмотрено законопроектом:

Реконструкция коснется не только многоэтажек, но и социально-транспортной инфраструктуры в пределах определенного квартала.

Введение алгоритма принятия решений по реконструкции устаревшего жилья.

Усовершенствование процедуры компенсации владельцам устаревшего жилья.

Различные варианты отселения людей при реконструкции.

Будут определены мероприятия по реконструкции квартала или микрорайона в зависимости от того, модернизация ли это с отселением жильцов или без, или снос многоквартирного дома.

Предусмотрено расширение источников финансирования проектов реконструкции.

Авторы документа также отмечают, что реконструкция будет проводиться по новым строительным нормам, то есть с учетом требований энергоэффективности, безбарьерности, что значительно уменьшит затраты на содержание такого жилья.

Для восстановления разрушенного войной жилья Украина уже пригласила 28 стран.

Речь идет о восстановлении инфраструктуры Киевской, Одесской, Житомирской и Харьковской областей.