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Факты / Украина / Общество

В Житомире временно отключили водоснабжение — причина

Юля Захарченко, редактор ленты
В Житомире временно отключили водоснабжение — причина
Фото: Depositphotos

В Житомире временно отключили водоснабжение из-за аварийной ситуации на трансформаторной подстанции, в результате чего повреждено оборудование.

Об этом сообщает Коммунальное предприятие Житомирводоканал в Facebook. По последним данным, продолжаются работы по восстановлению подстанции.

По предварительным данным, в Житомире сегодня не будет воды – на подстанции вспыхнул пожар.

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В комментариях к сообщению КП объяснило, что только сейчас ликвидировали возгорание. Специалисты выясняют характер нанесенных повреждений.

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