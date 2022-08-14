Украинскую и российскую тактику даже сравнивать нельзя: украинец в армии США

Август, 14 в 8:00

С начала полномасштабного вторжения российских войск в защиту территориальной целостности Украины стали тысячи добровольцев со всего мира. Среди них и Александр Святов, в сети более известный как Alex Saint – сержант пехоты США.

Мужчина не смог остаться в стороне, узнав, что на его Родину вероломно напали, поэтому решил делать то, что у него хорошо получается – воевать. А в свободное от уничтожения оккупантов время мужчина активно ведет свои Telegram и YouTube-каналы.

– Когда вы решили вернуться в Украину и воевать за ее свободу? На какой день полномасштабного вторжения это было и при каких обстоятельствах?

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Это было до войны. Я был здесь до начала полномасштабного вторжения. Да, я ожидал и догадывался, что Россия начнет нападение. Нам в части, еще в Соединенных Штатах, об этом говорили.

– Как бы вы назвали эту войну? Ваш коллега и друг Евгений Карась называет ее священной освободительной войной.

Да, я полностью соглашаюсь с Карасем. Он умный и образованный человек. Единственное, что добавлю. Он когда-то говорил, что нам войну объявил сумасшедший дом.

— Вы как военнослужащий двух стран сравните уровень украинской армии, когда служили впервые с нынешней? Как она изменилась?

Украинская армия поменялась. Многие мои друзья сейчас офицеры, добровольцы, волонтеры. Скажу, что есть над чем работать. Есть эти совковые метастазы, от которых нужно избавиться, но есть прогресс. Очень здорово работают ребята из ДШВ (десантно-штурмовых войск), тяжелая пехота, механизированная, легкая. Отдельное спасибо ребятам из 3-го и 8-го полков 73-го центра. Вы невероятны и вдохновляете весь мир! Это очень круто!

— А если сравнить службу в украинской армии и американской, в чем сходство и над чем следует работать?

Украинская армия постепенно приближается к стандартам НАТО. Это длинный путь. В Соединенных Штатах говорят, чтобы забыть привычку должно пройти два поколения. У нас, к сожалению, одно полноценное поколение еще не изменилось и поэтому очень многое над чем еще предстоит работать.

Иногда нет того уровня дисциплины, иногда нет уровня мотивации. Но есть несколько иное, что гораздо сильнее – есть стопроцентное убеждение, что мы на своей земле.

Враг, ведущий совершенно коварную и циничную войну, и у ребят есть чрезвычайно большая жажда победы. И если по всем телевизорам, чайникам и кофеваркам Московии кричат, что они вторая армия мира, то кто же тогда ВСУ, уничтожающий ту вторую армию.

– Как бы вы охарактеризовали современную русскую армию? С кем воюют украинские воины?

Чмони, орки и совершенно неадекватные существа. Это даже не люди. У меня очень большое уважение к Вооруженным силам Украины, волонтерам, ко всем подразделениям, которые сейчас стоят на защите страны. Но нужно понимать, что те существа, которые воюют против Украины – это вообще не люди, это изверги.

Не будет нормальный человек идти в другую страну, чтобы украсть микроволновку, стиральную машинку или унитаз. Это совершенно неприемлемо для 21 века, для современного мира. Это нечто средневековое.

— У оккупантов есть устаревшая тактика, как разведка боем, когда они не считаются с личным составом. Как бы вы охарактеризовали украинскую тактику ведения войны, учитывая, что Украина в течение последних восьми лет была и является государством Европы, которое воюет и постоянно милитаризовалось?

Вот есть, например, Жигули, а вот есть Ford, Chevrolet, Tesla! Вот эта куча металлолома – это тактика орков, не изменившаяся со времен Московии. Забросать артой, которая не очень меткая, у которой огромный эллипс рассеяния и забрасывать как можно больше мяса. Так было во время Второй мировой войны, так было во время Первой. Никто не считается с потерями. Они не жалеют ни своих, ни гражданских, никого.

Украинскую тактику и российскую даже сравнивать нельзя. Те ребята, которые вчера не имели никакого военного опыта, потом взяли в руки оружие, прошли небольшую подготовку и давали отпор оркам. То есть то, что делают украинцы, то, что делают ВСУ и ТрО, добробаты, волонтеры и легион – это совершенно другой уровень. Он не то что на голову выше, а на порядок!

– Западные партнеры и США постоянно предоставляют Украине необходимое вооружение. Но этого еще недостаточно. На ваш взгляд, что именно сейчас наиболее необходимо для победы Украины?

Это комплексный вопрос. Понимаете, войну выиграет тот, кто может наладить логистику. Когда она будет отлажена – неважно сколько у тебя вооружения. Важно, как быстро ты сможешь опрокинуть то, что нужно на этом участке из того, где оно есть.

Мы видим, что после ударов HIMARS огромный “хлопок” произошел под Херсоном, за Херсоном, на восточном направлении. Горят склады, разражается то, что орки свозили туда месяцами и годами. Это очень здорово, что Генштаб понимает эти нюансы и это демонстрирует. Они совершенно четко и твердо убеждены в том, что делают.

Уничтожив склады, мы отсекаем те щупальца того спрута, который лезет в Украину. Что касается оружия, то это тоже комплексный вопрос. Должны быть и дальнобойные ракеты, простое стрелковое оружие, гранаты.

Но самое главное – надо учить наших ребят владеть западным оружием тому, что оно отличается от оружия советского образца.

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– Оценивая ситуацию на фронте, как вы считаете, насколько может затянуться эта война и когда может произойти деоккупация южного направления?

Это зависит от многих факторов и может произойти в течение нескольких месяцев, на что я надеюсь. Но мы не знаем, что придумают орки, мы совершенно не знаем и не уверены будут ли они опрокидывать еще какие-нибудь БТРГ, есть ли у них какие-то там резервы? Поэтому строить прогнозы по этой теме трудно.

Но учитывая, что ВСУ отсекла некоторые пути для подвоза боеприпасов, горючего и т.д., то процесс продолжается. Что-то говорить на эту тему немного рано.

— Если бы вы посоветовали тем мужчинам и женщинам, которые хотят служить в украинской армии?

Найдите себе дисциплину и посмотрите ради чего вы будете воевать, стоять на своем блокпосте, делать что-то, копать где-нибудь. Вы должны четко и твердо осознать, что это не просто война, а это геноцид, который длится уже несколько сотен лет и если вы не хотите, что ваши дети и внуки столкнулись с этим еще раз – мы должны закончить это где-то на нашей жизни.

Эта мерзкая язва, какова Московия, должна исчезнуть в том или ином смысле. Поэтому работайте на победу, делайте все от вас зависящее на том участке, где вы есть. Неважно вы будете мехводом, будете поваром, будете пехотинцем или артиллеристом. Только комплексный подход к этому сможет приблизить нашу победу.

— Возможно, что-то посоветовали бы почитать тем, кто планирует служить в ВСУ?

Если вы видите себя где-нибудь в боевом подразделении или на поле боя, то, пожалуйста, читайте Учебник рейнджера Армии США. Это все, что нужно знать, и это выжимки из тактики и лёгкой пехоты.

Если вы хотите понять и понять, что такое дисциплина и как это все работает, то я советую Роберту Хайлайну Звездный десант. Это отличная книга, в которой обычный выпускник школы становится военным, гражданином, лидером и офицером. Там описано все для человека, желающего быть на своем месте.

– И в заключение. Что сделаете первым после победы?

Позвоню всем своим друзьям. Просто начну им звонить, потому что они разбросаны повсюду. И я хотел бы услышать голоса всех моих друзей, потому что сейчас даже не всегда связь есть со всеми, и это тяжело.