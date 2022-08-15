Социальная стипендия в Украине 2022: как получить и размер
В Украине предусмотрено несколько видов стипендий для студентов, обучающихся за средства государственного бюджета на дневной форме обучения.
Одна из таких — социальная стипендия. Что такое социальная стипендия, кто ее может получить и в каком размере — читайте в материале Фактов ICTV.
Социальная стипендия 2022
Это стабильная, ежемесячная выплата, которую получают студенты, имеющие право на льготы.
Соответственно, ее получают не все. Она принадлежит лишь определенным категориям учащихся:
- детям-сиротам;
- проживающих в семьях с небольшим доходом;
- студентам с инвалидностью;
- с опытом работы в шахте с тяжелыми и опасными условиями, сроком от трех лет и больше;
- детям родителей ветеранов войны;
- переселенцам.
По закону, социальная стипендия выплачивается на основании государственных льгот и гарантий.
Однако, чтобы стипендиальная выплата поступала стабильно, студент должен закрывать все сессии и аттестации. В противном случае, стипендия не будет начисляться.
Чтобы получать социальную стипендию, нужно написать заявление на имя ректора о предоставлении денежной выплаты.
В заявлении указывается ФИО, дата рождения, адрес по месту прописки, документ, подтверждающий предоставление социальной стипендии.
Также может понадобиться копия паспорта, ИНН и документа для подтверждения льготной категории. После этого студенту начисляется социальная стипендия от учреждения высшего образования.
Также в Украине предусмотрены социальные стипендии от президента и Верховной Рады.
Такие стипендии могут получить студенты, которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения и включены в рейтинг успешности.
Кроме того, социальная стипендия от ВР назначается и выплачивается дополнительно к другим стипендиям или грантам, назначенным физическими или юрлицами (в том числе и академической или социальной стипендии, назначенной учреждением образования), государственной помощи, предоставленной в соответствии с законодательством.
Размер социальной стипендии 2022
15 июля 2022 года Кабмин принял постановление и повысил выплаты социальных стипендий ВРУ соискателям профессионального и высшего образования.
Размер социальных стипендий был повышен трем категориям:
- детям-сиротам, лишенным родительской опеки;
- лицам, которые в период обучения в возрасте 18-23 лет остались без родителей (родители которых умерли, объявлены умершими, погибли или пропали без вести);
- студентам (курсантам) из малообеспеченных семей.
Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые учатся в учреждениях профессионального высшего и высшего образования:
- в возрасте до 18 лет – стипендии увеличиваются до 5 891 грн;
- в возрасте от 18 до 23 лет – стипендии увеличиваются до 5 582 грн.
Для детей из малообеспеченных семей:
- среди студентов учреждений профессионального высшего образования — стипендии составляют 1 335 грн;
- среди студентов высших учебных заведений — 1 770 грн.
Стипендии в Украине 2022
В общем, в Украине предусмотрено несколько видов стипендий:
- академическая – получают студенты, которые успешно проходят аттестацию по семестрам. Она делится на обычную и повышенную;
- социальная — предоставляется студентам, имеющим право на льготы. Однако, если ученик провалит сессию, выплаты прекращаются;
- президентская – предназначена для поощрения студентов, которые признаны победителями Всеукраинских олимпиад и конкурсов. Размер стипендии зависит от конкурса и учебного заведения.