Август, 15 в 11:04

В Украине предусмотрено несколько видов стипендий для студентов, обучающихся за средства государственного бюджета на дневной форме обучения.

Одна из таких — социальная стипендия. Что такое социальная стипендия, кто ее может получить и в каком размере — читайте в материале Фактов ICTV.

Социальная стипендия 2022

Это стабильная, ежемесячная выплата, которую получают студенты, имеющие право на льготы.

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Соответственно, ее получают не все. Она принадлежит лишь определенным категориям учащихся:

детям-сиротам;

проживающих в семьях с небольшим доходом;

студентам с инвалидностью;

с опытом работы в шахте с тяжелыми и опасными условиями, сроком от трех лет и больше;

детям родителей ветеранов войны;

переселенцам.

По закону, социальная стипендия выплачивается на основании государственных льгот и гарантий.

Однако, чтобы стипендиальная выплата поступала стабильно, студент должен закрывать все сессии и аттестации. В противном случае, стипендия не будет начисляться.

Чтобы получать социальную стипендию, нужно написать заявление на имя ректора о предоставлении денежной выплаты.

В заявлении указывается ФИО, дата рождения, адрес по месту прописки, документ, подтверждающий предоставление социальной стипендии.

Также может понадобиться копия паспорта, ИНН и документа для подтверждения льготной категории. После этого студенту начисляется социальная стипендия от учреждения высшего образования.

Также в Украине предусмотрены социальные стипендии от президента и Верховной Рады.

Такие стипендии могут получить студенты, которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения и включены в рейтинг успешности.

Кроме того, социальная стипендия от ВР назначается и выплачивается дополнительно к другим стипендиям или грантам, назначенным физическими или юрлицами (в том числе и академической или социальной стипендии, назначенной учреждением образования), государственной помощи, предоставленной в соответствии с законодательством.

Размер социальной стипендии 2022

15 июля 2022 года Кабмин принял постановление и повысил выплаты социальных стипендий ВРУ соискателям профессионального и высшего образования.

Размер социальных стипендий был повышен трем категориям:

детям-сиротам, лишенным родительской опеки;

лицам, которые в период обучения в возрасте 18-23 лет остались без родителей (родители которых умерли, объявлены умершими, погибли или пропали без вести);

студентам (курсантам) из малообеспеченных семей.

Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые учатся в учреждениях профессионального высшего и высшего образования:

в возрасте до 18 лет – стипендии увеличиваются до 5 891 грн ;

– стипендии увеличиваются до ; в возрасте от 18 до 23 лет – стипендии увеличиваются до 5 582 грн.

Для детей из малообеспеченных семей:

среди студентов учреждений профессионального высшего образования — стипендии составляют 1 335 грн ;

; среди студентов высших учебных заведений — 1 770 грн.

Стипендии в Украине 2022

В общем, в Украине предусмотрено несколько видов стипендий:

академическая – получают студенты, которые успешно проходят аттестацию по семестрам. Она делится на обычную и повышенную

– получают студенты, которые успешно проходят аттестацию по семестрам. Она делится на обычную и социальная — предоставляется студентам, имеющим право на льготы. Однако, если ученик провалит сессию, выплаты прекращаются;

— предоставляется студентам, имеющим право на льготы. Однако, если ученик провалит сессию, выплаты прекращаются; президентская – предназначена для поощрения студентов, которые признаны победителями Всеукраинских олимпиад и конкурсов. Размер стипендии зависит от конкурса и учебного заведения.