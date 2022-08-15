В Киеве ожидается мощный ливень — объявлен желтый уровень опасности

Август, 15 в 18:22

В Киеве и области был объявлен первый уровень опасности. До конца суток 15 августа и до конца суток завтра, 16 августа, в столице ожидаются грозы.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

— Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь, а в случае сильного ветра — держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними машины, — говорится в сообщении.

Во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника КК Киевавтодор.

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В случае подтоплений проезжей части или тротуаров киевлянам советуют обращаться в диспетчерскую: 044-284-74-19. В случае падения деревьев или веток, травмирования людей и т.п. немедленно информировать экстренные службы: 101 или 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

16 августа, кроме Киева, первый уровень опасности из-за погоды объявлен еще в ряде регионов Украины.