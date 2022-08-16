Август, 16 в 16:25

С 29 июля в электронном кабинете поступающего появилась возможность подавать заявления на поступление в вузы.

В 2022 году абитуриент имеет право подать 20 заявлений, в то же время для поступления на бюджет их количество не должно превышать 5.

Можно ли отменить заявление на поступление в определенный университет-читайте в материале Фактов ICTV.

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Отмена заявления в электронном кабинете поступающего

Стоит отметить, что после подачи первого заявления в электронном кабинете ничего изменить нельзя.

Это касается личной информации и данных о поступающем. Поэтому стоит внимательно проверить, корректно ли вы указали контактный телефон, загрузите свое фото и добавили сертификаты ВНО за прошлые годы.

Что касается отмены самих заявлений, то такая практика возможна. Однако есть определенные нюансы.

Отменить поданное заявление без потери приоритета можно только до момента его рассмотрения учебным заведением (до присвоения статуса зарегистрировано в учебном заведении или нуждается в уточнении поступающим).

То есть, если вашу заявку учебное заведение еще не рассмотрело, вы можете ее отменить без потери приоритета.

Для этого:

зайдите в свой электронный кабинет;

выберите заявление , которое хотите отменить;

, которое хотите отменить; найдите и нажмите Активные действия ;

; выберите кнопку Отменить.

В случае, когда университет уже рассмотрел вашу заявку и в своем е-кабинете вы видите статус Зарегистрирован в учебном заведении или Нуждается в уточнении поступающим, то отменить заявление можно только с потерей приоритета.

То есть подать новую с таким же приоритетом вы уже не можете.

Вступительная кампания 2022

Прием заявлений на поступление 2022 начался 29 июля и продлится до 23 августа 18.00.

Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению на бюджет состоится до 29 августа. Подача документов для выполнения требований для зачисления на бюджет до 18: 00 2 сентября.

Зачисление на бюджет состоится 5 сентября, а перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на контракт не позднее 19 сентября.

Зачисление на контракт состоится не позднее 30 сентября.

Фото: МОН