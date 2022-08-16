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Генсек ООН посетит Украину на этой неделе: что известно о визите

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Генсек ООН посетит Украину на этой неделе: что известно о визите

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш 18 августа с визитом прибудет во Львов. Об этом сообщил представитель Организации Объединенных Наций.

Во Львове Гуттериш должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В пятницу, 19 августа, в Гуттериш планирует посетить черноморский порт в Одессе.

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В конце апреля Гуттериш уже был с визитом в Украине. Тогда генсек ООН встретился в Киеве с президентом Зеленским.

Во время своего визита в Украину он посетил практически разрушенную россиянами Бородянку. По словам Гуттериша, он был шокирован увиденным.

В августе Антониу Гуттериш призвал предоставить международным инспекторам доступ к Запорожской АЭС после того, как Россия обстреляла крупнейшую станцию в Европе. Он назвал самоубийством любое нападение на ЗАЭС.

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Источник: TRT Haber

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