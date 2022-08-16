Август, 16 в 8:01

Украинцы могут получить финансовую помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine.

С начала войны в Украине ADRA Ukraine поддерживает и помогает украинцам, пострадавшим в результате боевых действий.

Как получить помощь от ADRA Ukraine и что она предусматривает — читайте в нашем материале.

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Кому оказывается помощь

Критериям программы ADRA Ukraine соответствуют:

семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или выехали оттуда;

многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;

беременные женщины и те, которые кормят ребенка;

женщины или мужчины, которые самостоятельно содержат семью;

лица старше 50 лет с инвалидностью;

лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями / ранением в результате боевых действий.

На финансовую помощь могут рассчитывать люди, которые находятся в Киеве, Харькове, Сумах, Николаеве, Херсоне, Луганске, Донецке, Житомире, Запорожье, Чернигове и в их областях.

Благотворительной программой рассчитана финансовая помощь на сумму 6 660 грн на каждого зарегистрированного человека.

Как получить помощь

Чтобы получить финансовую помощь, необходимо прислать соответствующую заявку. Заявки принимаются только через горячую линию. Следует позвонить и обсудить все детали с оператором.

Номер телефона: (067) 333-17-52

Заявки не принимаются через чат-боты, электронную почту и мессенджеры соцсетей.

Когда оператор примет вашу заявку, надо будет отправить свои документы в чат-бот в Viber или Telegram.

Какие документы нужны:

Копия/фото документов каждого члена семьи:

первая и вторая страницы паспорта и прописка;

идентификационный код;

свидетельство о рождении;

документ, подтверждающий ваш критерий уязвимости.

Если у вас паспорт нового образца, соответственно, копия/фото обеих страниц карточки и приложения с пропиской.

Кстати, после подачи ваших документов в чат-боте вам может не поступить ответ. Как отмечается на сайте ADRA, при проработке вашего запроса документы автоматически подтянутся в базу данных.

В случае одобрения вам пришлют уведомление SMS о начислении средств.