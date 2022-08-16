Август, 16 в 20:07

Российские оккупанты переправляют из временно захваченных регионов Юга Украины все полувагоны в Новую Каховку и Херсон, где разбирают их и частями отправляют в направлении Крыма.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Оккупация по-херсонски. Пока кремлевские пропагандисты осваивают бюджеты, вешая в Херсоне борды “Мы здесь навсегда”, российские военные понимают свои временные перспективы по-другому. Если первые приехали банально заработать на бюджете, то вторые точно хотят успеть украсть, – говорит он.

Со ссылкой на местные источники Подоляк говорит, что оккупанты дали ультимативное указание железнодорожникам во временно захваченных южных регионах перенаправить все поврежденные и целые полувагоны в Новую Каховку и Херсон.

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Он утверждает, что потом поступившие вагоны разбирают. Колесные пары и тележки демонтируют для направления во временно оккупированный Крым, а рамы и кузова отправляют на разрез на лом – также в направлении Крыма.

Оккупанты приказали железнодорожникам оставить только платформы для транспортировки техники и незначительный парк для внутренних перевозок в ОРДЛО.

Советник руководителя ОП считает, что россияне понимают свои перспективы пребывания в Херсоне, и действительно никто не планирует заниматься временно оккупированной областью или интегрировать ее экономику в российское пространство.

— Поэтому следующий шаг нам уже хорошо известен — массовое воровство унитазов и выкрученные лампочки в подъездах в Херсоне, — добавил он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает вполне вероятным, что Херсон могут освободить от оккупантов без боев.

Он говорит, что вражеские подразделения попросту начнут отступать из города.

Источник: Михаил Подоляк

Фото: Михаил Подоляк