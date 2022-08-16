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Факты / Украина / Общество

Началась подача электронных заявлений на поступление в магистратуру

Валентина Летяк, редактор ленты
ВНЗ

16 августа стартовала кампания по подаче электронных заявлений в магистратуру для поступающих на основе дипломов бакалавра, специалиста и магистра, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, для поступления на магистратуру по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 85,9 тыс. электронных кабинетов, в настоящее время уже подано около 2,5 тыс. заявлений.

 

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На бюджет и контракт прием заявлений продлится:

  • до 23 августа (по индивидуальным устным собеседованиям);
  • до 15 сентября (для поступления по МТНК/МКТ (ЕВИ/ЕФОВ) или профессиональному экзамену в учебном заведении).

Кто не успеет в указанные даты, затем смогут подать заявление только на контрактную форму обучения.

Зачисление на бюджет состоится 25 сентября, на контракт – до 30 ноября.

Сроки подачи заявлений на бюджет для участников специальной сессии МТНК/МКТ будут определены в ближайшее время.

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Фото: Міносвіти

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