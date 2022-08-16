Август, 16 в 11:14

Киберполиция — межрегиональный территориальный орган Нацполіції Украины, который входит в структуру криминальной полиции и в соответствии с законодательством обеспечивает реализацию государственной политики в сфере борьбы с киберпреступностью.

Киберполиция специализируется на предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии уголовных преступлений, которые предусматривают использование компьютеров, телекоммуникационных и компьютерных интернет-сетей и систем.

Одной из главных задач киберполиции — противодействие киберпреступности, заблаговременное информирование населения о появлении новых киберпреступников.

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Как написать заявление в киберполицию — смотрите в нашем материале.

Как отправить электронное обращение

С началом полномасштабной войны и введением военного положения на территории Украины, киберполиция активно противостоит враждебному вторжению и многочисленным DDos-атакам.

Чтобы оставить сообщение работникам Департамента киберполиции, необходимо направить заявление на электронный адрес callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Или по телефону– 0 800 50 51 70 (понедельник-пятница с 09: 00 до 18: 00).

Также сообщить о правонарушениях, совершенных с использованием компьютеров, можно по форме обратной связи на сайте ticket.cyberpolice.gov.ua.

Чтобы отправить электронную форму о правонарушениях:

перейдите по ссылке

нажмите кнопку Отправить;

внимательно ознакомьтесь с памяткой по ведению единого учета в органах полиции заявлений — если вы согласны, нажмите соответствующую кнопку;

заполните контактные данные — персональную информацию, адрес проживания и прописки;

после заполнения всех пунктов нажмите Продолжить;

выберите категорию события, на которое хотите пожаловаться;

заполните информацию о правонарушении — укажите адрес сайта, данные о лице, причастном к событию и тому подобное.

снова нажмите Продолжить;

еще раз просмотрите заявление и нажмите Отправить.

На экране вы увидите ID вашего электронного обращения. Оно может понадобиться при написании личного заявления.

Далее ваша форма будет рассмотрена работниками киберполиции.

Если вы по определенным причинам не можете или не хотите отправлять электронную форму, заявление о правонарушении можно составить лично и отправить на электронную почту.

Образец заявления к киберполиции

Начальникові Департаменту кіберполіції Національної поліції України

полковнику поліції _______

Іванов Іван Іванович , 01.01.1991 р.н. (Ваше ПІП, дата народження)

м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 1, кв. 1 (адреса реєстрації)

Київська область, Київ, вул. Біла, буд 6, кв. 12 (адреса фактичного проживання)

+38(096)-111-11-11 (контактний телефон)

ID 1111 (ID електронного звернення, якщо ви таке надсилали)

ЗАЯВА

Мною, __________, 20.03.2022 року, на веб-сайті http://____.ua було знайдено оголошення щодо продажу військової форми у продавця, який був зазначений як ______. Під час переписки з продавцем, за номером телефону +38(099)-111-11-14, особа яка представилась Анною повідомила, що товар є в наявності і готовий до надсилання кур’єрською службою одразу після внесення передплати у розмірі 1 тис. грн, яку необхідно перерахувати на картковий рахунок за №5160- 0000-0000-0000.

Після оплати товару, яка була здійснена шляхом переказу вищевказаної суми на обумовлений картковий рахунок продавець перестав відповідати на повідомлення на веб-сайті http://___.ua та на телефонні дзвінки за номером +38(061)-111-11-14. При цьому обумовлений товар не був надісланий, а грошові кошти не були мені повернуто.

Надруковано (написано) власноруч _______ (Підпис)

При вчинені протиправних дій шахраєм використовувалось:

Веб-ресурс: http://___.ua

Телефон: +38(061)-111-11-14

E-Mail: —

Номер банківської карти: 5160-0000-0000-0000

ПІП власника банківської картки: ________________

Дата переводу: 23.03.2022.

Сума завданих матеріальних збитків: 1 тис. грн.

Про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину попереджений.

________________ (підпис)

______________ _______ _________________ (дата)

Фото: Киберполиция