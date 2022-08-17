Кредит на жилье под 3%: в октябре стартует первый этап программы Доступная ипотека

Август, 17 в 16:50

Министр экономики Юлия Свириденко подтвердила, что в октябре правительство запустит первый этап программы Доступная ипотека для четырех категорий граждан – военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, медиков, учителей и ученых.

– Вся цепочка процедур максимально цифровизирована, позволяет автоматически подтягивать необходимые данные о заявителе, быстро взаимодействовать с банками, проверить информацию и полноту данных. Все это сэкономит время и снимет бюрократические препятствия, – уверяет она.

Взять льготный кредит смогут платежеспособные украинцы в возрасте 18-70 лет, не имеющие жилья или владеющие недвижимостью менее 52,5 кв. м (дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи), и не находящиеся под санкциями.

Алгоритм участия в программе предусматривает подачу заявки через Дію (такая возможность разрабатывается и будет представлена ​​вскоре), получение ответа у банков на портале, выбор жилья, которое планируется приобрести на льготных условиях.

Сейчас смотрят

Последний шаг – заключение договоров с банком и купли-продажи квартиры.

Во втором этапе программы Доступная ипотека, которая начнется с 2023 года, смогут принять участие все украинцы, оформив кредит на жилье под 7% годовых.

Программа Доступная ипотека заработает с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан. В частности, получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом 20% на покупку жилья смогут военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, педагоги и ученые.