Самая популярная категория мужчин, которых предлагают выпускать за границу

Август, 17 в 13:34

В парламенте продолжаются дискуссии о том, стоит ли выпускать за границу мужчин некоторых профессий из тех соображений, что они будут зарабатывать деньги для бюджета Украины, заявил на брифинге народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

– В Украине много работников, профессии которых востребованы за границей. Наиболее известная категория лиц, которых предлагают отпускать за границу – это моряки, выполняющие свои задачи или трудоустраивающиеся на иностранных торговых судах, – рассказал Вениславский.

По его словам, моряки могут зарабатывать деньги, которые потом будут поступать в Украину, однако этот вопрос очень сложен и неоднозначен.

– На сегодняшний день среди народных депутатов нет единства в понимании того, стоит ли либерализовать возможность выезда за границу для определенных категорий мужчин, которые не служат в ВСУ, не являются военнообязанными и не имеют соответствующего опыта, – подчеркнул нардеп.

В то же время, как отметил политик, ответ на этот вопрос дал президент – перед законом все равны, привилегий по профессиональной принадлежности быть не может.