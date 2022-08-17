Как получить 20% надбавки к пенсии – объяснение ПФУ

Август, 17 в 16:03

Чтобы получить надбавку 20% к пенсии, внутренне перемещенное лицо, временно находящееся в горных районах, должно обратиться в орган ПФУ лично или через портал электронных услуг, если имеет квалифицированную электронную подпись, объяснила в эфире телемарафона руководитель управления Пенсионного фонда во Львовской области Галина Недзельская.

По ее словам, нужно подать соответствующее обращение и документ, подтверждающий, что пенсионер сейчас живет в горном населенном пункте.

Недзельская отметила, что такие удостоверения выдаются в центрах предоставления административных услуг или местными органами власти.

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Ранее Пенсионный курьер сообщил, что переехавшие в горные села пенсионеры имеют право на 20% надбавки к пенсии.

Прибавку к пенсии могут получить все зарегистрированные в горных регионах украинцы, в том числе и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).