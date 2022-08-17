Какая ответственность за нарушение комендантского часа в Украине
С началом полномасштабной войны в Украине был введен комендантский час.
Он предусматривает запрет пребывания на улице или в других общественных местах без специальных пропусков в определенные часы суток.
Исключением может служить только воздушная тревога, именно тогда украинцы могут передвигаться по улице, когда направляются к укрытию.
Предусмотрена ли ответственность за нарушение комендантского часа — читайте в нашем материале.
Нарушение комендантского часа
Сейчас законодательством Украины не предусмотрено никакой ответственности за это. Однако юрист Ростислав Кравец отмечает, что все может измениться.
— Сейчас в Раде зарегистрировали законопроект, который вводит штрафы для нарушителей комендантского часа во время военного положения. Соответственно, если закон примут, всех нарушителей будут наказывать штрафами, — говорит юрист.
На сайте украинского парламента отмечается, что авторы проекта предлагают внести в Кодекс об админнарушении новую статью, которая и будет предусматривать штрафы.
Если нарушителя поймают впервые, он получит предупреждение или штраф от 510 до 850 грн.
В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа вырастет — от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн.
Сейчас законопроект предоставлен на ознакомление. После этого его должны вынести на голосование во время заседания Верховной Рады.
Однако не стоит забывать, что сейчас комендантский патруль имеет право:
- задерживать и доставлять нарушителей в подразделения Нацполиции Украины;
- проверять документы;
- выяснять, почему нарушитель находится на улице;
- осматривать вещи или транспортное средство;
- применять физическую силу, оружие и спецсредства к правонарушителям, если есть такая необходимость.