Август, 18 в 7:47

Советник главы ОПУ Алексей Арестович называет манипуляциями то, что Украина якобы не была готова к масштабному российскому вторжению.

Об этом он заявил в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, сейчас все, кто говорит, что Украина не готовилась к войне, работают на подрыв национальной безопасности Украины в информационной сфере.

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Кроме того, Арестович заверил, что Украина все же тайно готовилась к войне, хотя, возможно, нужно было сделать больше.

– На самом деле мы наделали ошибок. Все. Можно было сделать гораздо больше для подготовки к этому типу вторжения, считает Арестович.

По его словам, впоследствии должны создать беспристрастную группу специалистов, которые и оценят все заявления западных партнеров, действий президента Зеленского, военного руководства страны по предупреждению полномасштабного нападения РФ.

– После войны нужно собрать специальную комиссию. Они должны провести полное исследование и сделать заключение, возможно, очень неприятное для нынешней власти – кто, как и к чему готовился, что можно было сделать. И второе – кто что давал. Какая была помощь, какие усилия, – отметил советник председателя ОПУ Алексей Арестович.

Ранее издание Washington Post написало статью, в которой говорится, что президент РФ Владимир Путин планировал быстро захватить Украину, убить президента Владимира Зеленского. А российские войска намеревались дойти до западных областей, которые диктатор считает “неонацистскими и заселенными русофобами”.

По словам Зеленского, власти Украины заранее не предупредили украинцев о вторжении России из-за того, что оккупанты захватили бы страну за три дня.