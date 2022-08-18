Август, 18 в 15:23

Контрразведка СБУ обнаружила и задержала завербовавшего ФСБ РФ жителя Сумской области, который в первые дни полномасштабного вторжения помог вражеской тяжелой технике пройти из Сумской в ​​Киевскую область.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, предатель безопасными путями “провел” в Киевскую область 128 единиц техники оккупантов.

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После увольнения Сумской области мужчина продолжил сотрудничать с ФСБ РФ, в частности собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении подразделений ВСУ в регионе.

Во время обысков в квартире злоумышленника изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российскими кураторами.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена и государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Одесской области сотрудники СБУ задержали агента российских спецслужб. Он собирал данные, которые враг впоследствии использовал для ракетных обстрелов юга региона.

В Николаеве сотрудники СБУ задержали украинца, по информации которого российские оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу и области.