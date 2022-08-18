Август, 18 в 9:40

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, соответственно, регулярно осуществляется вручение повесток.

Может ли мужчина отказаться от повестки и предусмотрена ли за это ответственность — узнавали Факты ICTV.

Можно ли в Украине отказаться от получения повестки

Да. Такой случай возможен и вполне законен. Нужно понимать, что отказаться просто так, потому что не хочется приходить в военкомат, нельзя.

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Юрист Ростислав Кравец отмечает, что для отказа в получении повестки призывник должен иметь конкретные причины.

В каких случаях можно отказаться от повестки:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

на повестке нет печати военкомата/подписи военного комиссара.

Именно поэтому нужно тщательно ознакомиться и внимательно перечитать повестку, которую вам хотят вручить.

Юрист говорит, что повестка обязательно должна содержать:

ФИО;

год рождения и адрес призывника;

место работы;

вид повестки

дату, время и адрес, когда и куда необходимо явиться;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя военкомата.

Также вы должны иметь при себе документы, чтобы подтвердить личность.

Если во время вручения вы нашли ошибку в заполненные повестки, вы можете отказаться от подписания.

В таком случае сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения.

Этот акт заключается в присутствии свидетелей, чтобы было подтверждение причины отказа от получения повестки.

Затем его передают в центр комплектования. В отдельных случаях его могут направить в полицию (это маловероятно).

Кроме того, вручать повестку вам должно лишь уполномоченное лицо. Юрист говорит, если повестку вам дает представитель ТРО или полиции, вы тоже имеете право отказаться.

— Как таковых правил вручения повесток нет. Есть только правило, что повестку должно вручать уполномоченное военкоматом лицо, то есть представители ТРО или полиции не могут просто ходить и вручать эти повестки. Это должно делать лицо, уполномоченное военкоматом (центр комплектования и социальной поддержки), которое будет вручать соответствующие повестки, – замечает юрист.

Предусмотрена ли ответственность за отказ от повестки

Если вы отказались от повестки по уважительным причинам, то никакой ответственности не предвидится.

Штраф могут выписать в случае, если вы нарушили правила воинского учета. То есть после вашего отказа и составления акта, дело передают на рассмотрение руководителям центра комплектования, который может взыскать штраф от 850 до 1 700 грн за нарушение правил воинского учета.

Наложение такого штрафа можно оспорить в суде, именно там центр комплектования будет доказывать, что вы нарушили правила учета.

Если правил учета, вы не нарушили никакой ответственности не будет.

Именно за нарушение правил учета могут выписать штраф, но за то, что вы просто отказались от повестки штраф не предусматривается. За отказ наказания нет.

Однако будьте готовы к тому, что повестку вам будут вручать снова. Даже если вы от нее отказались, в военкомате рассмотрят акт и пришлют новую, правильную повестку.

Фото: Укринформ