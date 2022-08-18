Август, 18 в 10:51

С 1 октября 2022 года женщины определенных специальностей должны стать на воинский учет. Однако к тем, кто вовремя этого не сделает, жесткие санкции сразу применяться не будут.

Об этом сообщил нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он отметил, что воинская обязанность женщин не является новой для Украины. В частности, и в советское время, и во времена независимости нашего государства женщины определенных профессий должны были состоять на воинском учете. Речь идет о тех, кто получил профессиональное образование в определенной сфере и имеет документ для подтверждения своей квалификации (а не о тех, кто работает не по специальности).

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Вениславский напомнил, что еще в прошлом году, до начала полномасштабной войны вышел приказ Министерства обороны Украины о расширении перечня специальностей, по которым женщины должны встать на воинский учет. А сейчас, по словам нардепа, речь идет о том, чтобы довести эту процедуру “до определенного логического завершения”.

Список военно-учетных специальностей женщин был вначале значительно расширен, но впоследствии Минобороны внесло в него коррективы.

– На сегодняшний день это женщины, имеющие военно-учетные специальности, в которых могут нуждаться Вооруженные силы. Это работники медицинской сферы, сферы питания, в том числе могут быть технологи приготовления пищевой продукции для нужд ВСУ. Это женщины, у которых есть специальности, связанные со средствами связи, информационными технологиями, химической продукцией, — рассказал нардеп.

Вениславский уточнил, что для женщин, которые с 1 октября не встанут на учет, жесткие санкции сразу не предусмотрены, однако существует административная ответственность.

В будущем же за систематическое уклонение от воинского учета могут применяться принудительные меры.

– Если они не станут на воинский учет, то никакие жесткие негативные последствия к ним не будут применяться сразу. Хотя за это предусмотрена административная ответственность. И я думаю, что в будущем при уклонении от воинского учета могут быть применены, в том числе, принудительные меры ответственности. Именно к тем, кто будет системно уклоняться от выполнения данных нормативно-правовых актов, — подчеркнул нардеп.

Как известно, в июле перечень профессий и специальностей женщин, которые должны стать на воинский учет, значительно сократили: до 14 специальностей и семи профессий. Среди них – химические технологии, коммуникации, компьютерные науки, метрология, пищевые технологии, физическая терапия, медицина, психология, издательство и полиграфия.

За игнорирование воинского учета предусмотрена административная ответственность (штрафы).

В то же время в Генеральном штабе ВСУ предложили ставить женщин на воинский учет только с их согласия.

Источник: Media Center Ukraine