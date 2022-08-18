Как отправить запрос на получение выписки из реестра плательщиков единого налога
Каждый зарегистрированный плательщик единого налога может направить запрос на получение от Государственной налоговой службы Украины выписки из реестра плательщиков единого налога.
В каких случаях может потребоваться выписка и как отправить запрос на ее получение — читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое выписка из Госреестра плательщиков единого налога
Это документ, подтверждающий статус физического лица-предпринимателя как плательщика единого налога.
В выдержке содержится такая информация:
- код ЕГРПОУ или серия и номер паспорта. В случае отказа физического лица от присвоения номера приводятся паспортные данные;
- наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица;
- налоговый адрес субъекта хозяйствования;
- место осуществления хозяйственной деятельности;
- дата (период) избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения;
- дата регистрации;
- ставка единого налога;
- группа плательщика единого налога;
- виды хозяйственной деятельности I и II групп;
- дата исключения из реестра плательщиков единого налога.
Согласно нормам Налогового кодекса Украины, каждый зарегистрированный налогоплательщик может получить выписку (как бумажную, так и электронную) из реестра плательщиков единого налога.
Кроме того, выписка из реестра плательщиков НДС подтверждает факт нахождения физлица — предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности, а также выбранные ним виды хозяйственной деятельности.
Как отправить запрос и получить выписку
Чтобы это сделать, заявитель должен лично (или через законного представителя) подать заявление, то есть отправить по почте необходимые документы.
Сделать это можно онлайн, с помощью Электронного кабинета Государственной налоговой службы.
Кроме того, вам могут отказать в предоставленных услугах, если вы не отправите Запрос о получении выписки из реестра плательщиков единого налога. Запрос является обязательным.
Для получения выписки вам нужно заполнить запрос и обратиться в налоговый орган по месту своего налогового адреса.
В запросе вам необходимо указать:
- наименование контролирующего органа, в который подается запрос;
- код по ЕГРПОУ регистрационный номер учетной карточки или серия (при наличии) и номер паспорта;
- способ получения выписки — в электронном формате или непосредственно в контролирующем органе.
Для заполнения запроса перейдите по ссылке.
Срок предоставления выписки не должен превышать одного рабочего дня со дня поступления запроса. Выписка действует до внесения изменений в реестр.
Отправить запрос можно также через Электронный кабинет налоговой службы:
- перейдите по ссылке;
- осуществите вход в личный кабинет;
- перейдите в меню Заявления, запросы для получения информации;
- там создайте, подпишите электронной подписью и отправьте запрос в органы ГНС по форме F1302101.
Если вы выбрали электронную выписку, то ждите ее во вкладке Входящие — Входящие документы.
При этом распечатанная электронная выписка в бумажном виде не считается оригиналом.