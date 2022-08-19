400 оккупантов за сутки: в Генштабе сообщили новые потери врага
Фото: Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали не менее 400 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также за предыдущие сутки наши воины удачно уничтожили почти 40 единиц тяжелой техники, в том числе танков, ББМ и артиллерийских систем.
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Потери РФ в войне в Украине на 19 августа:
- личного состава – 44 700 (+400) человек,
- танков ‒ 1899 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4195 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 1016 (+6) ед,
- РСЗО — 266 (+1) ед,
- средств ПВО — 141 (+5) ед,
- самолетов – 234 ед,
- вертолетов – 197 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 795 (+2) ед,
- крылатых ракет – 190,
- кораблей /катеров — 15 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3130 (+69) ед,
- специальной техники – 94 (+1) ед.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Ранее Оперативное командование Юг сообщило, что накануне ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге выполнили более 200 огневых задач. Наша авиация нанесла четыре удара по скоплению живой силы врага, вооружения и техники в Баштанском (в Николаевской области) и Бериславском районах (в Херсонской области).