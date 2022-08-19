Август, 19 в 9:21

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали не менее 400 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также за предыдущие сутки наши воины удачно уничтожили почти 40 единиц тяжелой техники, в том числе танков, ББМ и артиллерийских систем.

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Потери РФ в войне в Украине на 19 августа:

личного состава – 44 700 (+400) человек,

танков ‒ 1899 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4195 (+16) ед,

артиллерийских систем – 1016 (+6) ед,

РСЗО — 266 (+1) ед,

средств ПВО — 141 (+5) ед,

самолетов – 234 ед,

вертолетов – 197 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 795 (+2) ед,

крылатых ракет – 190,

кораблей /катеров — 15 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 3130 (+69) ед,

специальной техники – 94 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Ранее Оперативное командование Юг сообщило, что накануне ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге выполнили более 200 огневых задач. Наша авиация нанесла четыре удара по скоплению живой силы врага, вооружения и техники в Баштанском (в Николаевской области) и Бериславском районах (в Херсонской области).