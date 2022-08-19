Август, 19 в 16:50

В украинском информационном пространстве взрывы, которые время от времени раздаются в России, называют бавовна.

Откуда пошло такое название и почему это стало народным мемом — читайте в нашем материале.

У них хлопки, у нас бавовна

Вернемся к временам первых взрывов в Белгороде.

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Еще весной в российском городе, который расположен недалеко от украинской границы, начало твориться что-то очень нехарактерное для РФ.

В городе постоянно что-то взрывалось и вспыхивало. В то время как россияне не понимали, что происходит, их власти просто молчали, никак не комментировав происходящее.

А вот местные белгородские журналисты не могли остаться в стороне и назвали эти “странные вещи” — хлопками.

Поэтому следующие несколько недель в пропагандистских СМИ можно было увидеть немало интересных заголовков — в Белгороде опять что-то хлопает, в Белгороде опять хлопки и тому подобное.

Такая позиция очень порадовала и насмешила креативных украинцев, поэтому хлопки начали называть бавовна. Ведь на языке самих россиян, взрывы — это хлопки, что созвучно с украинским названием ткани растительного происхождения — бавовна.

Россияне настолько боятся использовать слово взрыв, что у них теперь постоянно что-то хлопает — то в Белгороде, то недавно в Крыму.

Вот так и появился интересный и довольно милый военный термин — бавовна.

Россияне постоянно не там курят

В последнее время в аннексированном Крыму стало неспокойно. Российская невнимательность и курение в непредназначенных для этого местах приводит к постоянной бавовне и пожарам.

Только в течение недели в разных районах полуострова на нескольких военных объектах произошла бавовна, поэтому местные жители и туристы начали слышать первые, но не последние взрывы.

Началось все с Новофедоровки, когда на аэродроме Саки раздались мощные взрывы. Известно, что этот аэродром является одним из ключевых для российской авиации на полуострове, который она использует для авиаударов по Украине.

По словам очевидцев, прогремело не менее 15 взрывов. В РФ же заявили, что на аэродроме в Новофедоровке якобы сдетонировали авиационные боеприпасы, что и повлекло бавовну.

А утром 16 августа в поселке Азовское, что в Джанкойском районе оккупированного Крыма, тоже прогремели взрывы в военной части российских оккупантов.

В России эти взрывы на военном объекте объяснили так — просто произошло возгорание в результате детонации боеприпасов.

Поздно вечером четверга, 18 августа, в Керчи местные сообщают о по меньшей мере двух взрывах. По словам очевидцев, звуки громких взрывов раздались в районе Крымского моста.

Также о мощных взрывах сообщается в районе авиабазы Бельбек. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в комментарии российским пропагандистам заявил, что якобы в районе Бельбека был сбит беспилотник.

Как видим, в Крыму довольно неспокойно, постоянные хлопки заставили около 40 тыс. россиян покинуть полуостров, хоть они и жили там как у себя дома и все было очень душевно.

Украинцы же подхватили тренд и начали постить в сети разнообразные мемы и приколы о крымской бавовне. Подхватили это движение и известные украинские сети.