Август, 19 в 14:56

Украинцы, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года, имеют возможность оформить в ЕС статус беженца или временной защиты.

Однако у них есть особые условия получения и правила. В каких случаях лицо теряет статус беженца — читайте в нашем материале.

В каких случаях лицо может потерять статус беженца

Лицо, которое хочет получить статус беженца, имеет определенные ограничения и запреты. Среди них:

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нельзя покинуть страну ЕС до момента получения статуса;

нельзя возвращаться в Украину после получения статуса;

получения статуса; трудоустроиться до момента получения статуса тоже нельзя;

документы, удостоверяющие личность, у вас заберут.

Наличие статуса беженца выгодно тем, что дает право легально жить в любой стране и не быть депортированным в родную страну, даже если все безвизовые или визовые сроки пребывания за рубежом завершились.

Однако лицо теряет статус беженца, если оно вернулось в свою страну или приобрело новое гражданство.

Когда теряется статус беженца

Статус беженца — индивидуальное право в странах ЕС, которое предоставляется после специального административного и юридического процесса, что определяет, имеет ли лицо обоснованные причины для получения этого статуса.

Получить статус беженца могут:

лица, которые являются гражданами Украины и вынужденно покинули страну из-за войны;

лица, проживавшие на территории Украины на законных основаниях, но имеющие гражданство других стран;

лица без гражданства.

Этот статус предоставляет лицам много прав в странах ЕС, а именно:

право на медицинскую помощь;

доступ к образованию для детей и подростков;

доступ к рынку труда (в соответствии с политикой стран ЕС на рынке труда);

право на социально-бытовые услуги;

право на заключение брака;

право на ежемесячное денежное пособие.

Для получения статуса беженца необходимо подать соответствующее заявление в стране, где вы хотите остаться.

Получение статуса — процесс не быстрый и может длиться около полугода.

Заявителю также необходимо пройти медицинскую комиссию, а также процедуру оцифровки отпечатков пальцев.

В течение месяца после написания заявления миграционная служба проводит собеседование с заявителем, по результатам которого принимается решение о предоставлении убежища.

На самом деле, получать статус беженца есть смысл в том случае, если украинец планирует и дальше проживать в ЕС.