Статус беженца 2022: в каких случаях украинцы могут его потерять
Украинцы, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года, имеют возможность оформить в ЕС статус беженца или временной защиты.
Однако у них есть особые условия получения и правила. В каких случаях лицо теряет статус беженца — читайте в нашем материале.
В каких случаях лицо может потерять статус беженца
Лицо, которое хочет получить статус беженца, имеет определенные ограничения и запреты. Среди них:
- нельзя покинуть страну ЕС до момента получения статуса;
- нельзя возвращаться в Украину после получения статуса;
- трудоустроиться до момента получения статуса тоже нельзя;
- документы, удостоверяющие личность, у вас заберут.
Наличие статуса беженца выгодно тем, что дает право легально жить в любой стране и не быть депортированным в родную страну, даже если все безвизовые или визовые сроки пребывания за рубежом завершились.
Однако лицо теряет статус беженца, если оно вернулось в свою страну или приобрело новое гражданство.
Когда теряется статус беженца
Статус беженца — индивидуальное право в странах ЕС, которое предоставляется после специального административного и юридического процесса, что определяет, имеет ли лицо обоснованные причины для получения этого статуса.
Получить статус беженца могут:
- лица, которые являются гражданами Украины и вынужденно покинули страну из-за войны;
- лица, проживавшие на территории Украины на законных основаниях, но имеющие гражданство других стран;
- лица без гражданства.
Этот статус предоставляет лицам много прав в странах ЕС, а именно:
- право на медицинскую помощь;
- доступ к образованию для детей и подростков;
- доступ к рынку труда (в соответствии с политикой стран ЕС на рынке труда);
- право на социально-бытовые услуги;
- право на заключение брака;
- право на ежемесячное денежное пособие.
Для получения статуса беженца необходимо подать соответствующее заявление в стране, где вы хотите остаться.
Получение статуса — процесс не быстрый и может длиться около полугода.
Заявителю также необходимо пройти медицинскую комиссию, а также процедуру оцифровки отпечатков пальцев.
В течение месяца после написания заявления миграционная служба проводит собеседование с заявителем, по результатам которого принимается решение о предоставлении убежища.
На самом деле, получать статус беженца есть смысл в том случае, если украинец планирует и дальше проживать в ЕС.