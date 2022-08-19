Август, 19 в 11:02

В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения предупреждают, что возможные последствия пожара или взрыва на Запорожской атомной электростанции будут в десять раз превышать последствия аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС.

По данным специалистов, на четвертом реакторе ЧАЭС было 2 тыс. топливных сборок, на ЗАЭС в шести реакторах и хранилище отработанного ядерного топлива содержится до 18 тыс. топливных сборок, то есть в 9-10 раз больше.

Потенциальная площадь зоны отчуждения в случае катастрофы составит 30 тыс. кв. км – это больше 10 чернобыльских зон. Соответственно, территория Запорожской области станет непригодной для проживания. Площадь же загрязненной территории может составить 2 млн кв. км. Загрязнение других территорий Украины, Европы, РФ и Беларуси будет зависеть от ветра.

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– Количество ликвидаторов может составлять от 1 млн человек, а погибших – десятки тысяч, в зависимости от текущего количества людей на территории Запорожской области, количество эвакуированных/отселенных лиц – от 2 млн человек. Также на необъятное количество лет будет загрязнена река Днепр, – предупреждает советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Лала Тарапакина.

По ее словам, пожар, взрыв или поражение снарядами, бомбами, ракетами может повлечь за собой выброс радиоактивного цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, почвы и водоемов.

По состоянию на 9 августа, Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

В результате атаки на ЗАЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, один из трех энергоблоков отключен.

Обстрелами серьезно повреждена азотно-кислородная станция, объединен вспомогательный корпус, три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки сухого хранилища отработанного ядерного топлива.

Также есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Источник: Енергоатом