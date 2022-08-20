Август, 20 в 17:40

В последнее время появляются слухи об усиленных ракетно-бомбовых ударах России на День государственного флага (23 августа) и День Независимости Украины, который приходится на 24 августа. Об этом утверждают военные эксперты, украинская разведка. А в Киеве и других городах для дополнительной безопасности мирных жителей запрещено проводить массовые мероприятия в этом году на праздничную дату, а также пока будет продолжаться военное положение в Украине.

Действительно ли есть риски

Действительно, существуют значительные риски, что враг может нанести больше массированных ударов по территории Украины. Вероятнее всего это ощутят даже жители западных областей Украины, которые считают более или менее безопасными, чем Юг, Центр на Восток. О приближении угрозы свидетельствует ряд факторов:

ситуация на территории Беларуси, а именно большая концентрация российских авиационных и ракетных сил;

вероятность мести России за удачные удары по военным объектам в Крыму, в результате чего российская армия понесла огромные потери;

приближение важных дат в Украине, в частности, Дня государственного флага (23 августа) и Дня Независимости (24 августа).

Концентрация сил в Беларуси возле границ Украины

Стало известно, что Россия накапливает на территории Белоруссии авиацию и ракеты. Вероятнее всего страна-агрессор планирует нанести новые и мощные удары по городам Украины. По данным мониторинговой группы Белорусский Гаюн, на аэродроме Зябровка в Беларуси, которая находится под контролем российской армии, расположено от 10 до 14 единиц зенитных ракетных систем С-400 Триумф.

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Также мониторинговая группа зафиксировала в Беларуси три подвижных трехкоординатных радиолокационных станции КАСТА-2Е2, два зенитных комплекса Панцирь и состав боеприпасов, на котором имеется не менее 15-60 ракет для ЗРК С-300/400.

Что думают об угрозе в Генеральном штабе ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ предполагают, что угроза массированных ударов из Беларуси по мирным городам Украины как была с 24 февраля, так и до сих пор остается. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже неоднократно заявлял, что концентрация ракетных систем в Беларуси вызывает беспокойство.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что вероятно страна-агрессор “поздравит” украинцев с Днем Независимости ракетными ударами. Украинские защитники фиксируют перемещение российской армии и боеприпасов в Беларуси, среди которых ракеты Искандер и другие. Он утверждает, что угроза никуда не исчезла, поэтому нужно быть особенно осторожными на 23 и 24 августа.

Военные эксперты также не исключают возможность мощных ударов по Украине после 20 августа. По мнению полковника запаса ВСУ Олега Жданова, российская армия понимает, что 23 августа будет День государственного флага, а 24 августа приходится на День Независимости Украины. Поэтому оккупанты на символические для Украины даты хотят максимально нанести удары ракетами по Украине, считает он.

Жданов напомнил, где нужно прятаться при угрозе ракетных ударов или обстрелов, если рядом нет укрытий. По его мнению, можно переждать опасность в погребе, если речь идет о территории частного дома. Жданов отметил, что именно там есть больше шансов выжить без серьезных последствий.

В то же время в доме следует помнить о правиле двух несущих стен. Если укрытие находится в подвале, тогда следует запомнить выходы из него, чтобы выбраться из-под завалов в случае опасности.

Что нужно знать о праздновании Дня Независимости

В Киеве и других городах Украины запрещены массовые мероприятия на 23 и 24 августа, однако на День Независимости на Крещатике в Киеве состоится выставка уничтоженной российской военной техники, которая уже начала работу.

Согласно сообщению КГГА, Киевский метрополитен в период с 21 до 24 августа будет работать по другому графику — с 06:00 до 21:00 вечера. На День Независимости в Киеве монумент Родина-мать и другие знаковые места планируют подсветить сине-желтыми цветами.