До 23 августа в Киеве обновят главный флаг Украины

Август, 21 в 11:37

Главный флаг Украины обновят в канун праздника. Утром 22 августа коммунальщики на несколько часов опустят полотнище одного из символов государства, установленного на территории Мемориального комплекса Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Перед Днем государственного флага холст заменят согласно плану регламентных работ.

– Город по-прежнему заботится о том, чтобы удерживать полотно главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии, – отмечают в КГГА.

Этот флагшток самый большой в Украине, его высота достигает почти 90 м, весит 32 тонны. А размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

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Несмотря на полномасштабную войну, День Государственного флага Украины (23 августа) и День Независимости (24 августа) будут отмечаться на государственном уровне. Правительство утвердило план мероприятий.