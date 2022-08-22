Август, 21 в 21:13

С сегодняшнего дня в районах Киевской области, которые находятся недалеко от границы с Беларусью, запрещена продажа спиртных напитков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Иванковской поселковой общины Олег Береговой.

По его данным, с 21 августа вступил в силу приказ о запрете продажи алкогольных напитков в торговых сетях (магазинах) и общепитах на территории Иванковской и Полесской территориальных общин Вышгородского района.

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Речь идет о северной части Киевщины, которая находится недалеко от границ с Республикой Беларусь.

— Приказ Вышгородской районной военной администрации “О запрете продажи алкогольных напитков в торговых сетях (магазинах) и общепитах на территории Иванковской и Полесской территориальных общин Вышгородского района. Запрет начинает действовать с 00:00 часов 21 августа 2022 года и до особого распоряжения, написал он.

Напомним, в мае на Харьковщине запретили продажу крепких алкогольных напитков до конца военного положения.