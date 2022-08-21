В МВД назвали три области, где обнаружили больше всего коллаборантов

Август, 21 в 18:30

Больше всего коллаборантов с начала полномасштабной войны в Украине обнаружено в трех областях: Житомирской – 33, Сумской – 15 и Киевской – 10, сообщает МВД.

За это время Нацполиция открыла почти 1,2 тыс. уголовных производств по фактам коллаборационизма, по которым 199 лицам объявлено подозрение. Среди них больше всего гражданских.

В то же время количество выявленных коллаборантов не уменьшается, ежемесячно регистрируется в среднем 160 таких производств.

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Сегодня в Харьковской области сообщили подозрение 38-летнему мужчине, пытавшемуся угодить российским оккупантам.

Он разграбил военные части и склады в Волчанске, после чего передавал захватчикам украденные продукты и горюче-смазочные материалы.