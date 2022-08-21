Угроза усиления провокаций: в Харьковской ОВА объяснили увеличение комендантского часа

Август, 21 в 12:53

В ближайшие дни существует угроза усиления провокаций со стороны РФ, поэтому руководство Харьковской ОВА приняло решение об увеличении продолжительности комендантского часа.

– В Харькове и области, которые постоянно обстреливает РФ, есть угроза усиления провокаций, о которых ранее сообщали ОВА и ее глава Олег Синегубов. Последняя неделя усиленных обстрелов об этом свидетельствует. Мы не должны давать врагу шансов ни на какие провокации, поэтому начальник ОВА ввел усиление и увеличение продолжительности комендантского часа, – отметили в пресс-службе областной военной администрации.

Там уточнили, что в ближайшие дни также будет введен комплекс мер для повышения обороноспособности города и области.

С 22 августа в Харьковской области комендантский час будет начинаться в 19:00 и длиться до 07:00 следующего дня.

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Кроме того, на День Независимости он будет действовать с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.