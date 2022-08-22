Изменится ли комендантский час в Днепре на День Независимости 2022
На некоторых районах Днепропетровщины сменили комендантский час на День Независимости Украины.
О новых правилах и комендантском часе в Днепропетровской области на 24 августа 2022 года — читайте в нашем материале.
Массовых мероприятий не будет
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что в этом году из-за полномасштабной войны в Украине, 23 и 24 августа на территории области проводить массовые мероприятия не будут.
— Они запрещены ради безопасности, — отметил Резниченко.
Также на Днепропетровщине не будет выходных дней на День независимости.
— Все предприятия и учреждения прошу, по возможности, работать дистанционно, — подчеркнул председатель ОГА.
Комендантский час
Комендантский час в области почти без изменений:
- в Никопольском районе по-прежнему стартует с 21:00;
- в Криворожском — с 22:00;
- в Днепровском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах – с 23:00;
- в Каменском и Днепре — комендантский час с полуночи.
Всюду комендантский час продлится до 05:00.
Продлили ее только в Синельниковском районе — с 21.00 до 6.00.
Резниченко добавляет, что в это время выходить на улицу нельзя. Правоохранители будут патрулировать города и села днем и ночью в усиленном режиме.
Кроме того, председатель ОГА призвал горожан быть особенно бдительными — учитывать сигналы тревоги и переходить в безопасные места.
— Мы стоим против подлого и коварного врага, который терроризирует наши города и села — хочет сломить наш дух и сопротивление, — отметил Резниченко.