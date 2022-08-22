Август, 22 в 17:01

На некоторых районах Днепропетровщины сменили комендантский час на День Независимости Украины.

О новых правилах и комендантском часе в Днепропетровской области на 24 августа 2022 года — читайте в нашем материале.

Массовых мероприятий не будет

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что в этом году из-за полномасштабной войны в Украине, 23 и 24 августа на территории области проводить массовые мероприятия не будут.

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— Они запрещены ради безопасности, — отметил Резниченко.

Также на Днепропетровщине не будет выходных дней на День независимости.

— Все предприятия и учреждения прошу, по возможности, работать дистанционно, — подчеркнул председатель ОГА.

Комендантский час

Комендантский час в области почти без изменений:

в Никопольском районе по-прежнему стартует с 21:00 ;

; в Криворожском — с 22:00 ;

; в Днепровском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах – с 23:00 ;

; в Каменском и Днепре — комендантский час с полуночи.

Всюду комендантский час продлится до 05:00.

Продлили ее только в Синельниковском районе — с 21.00 до 6.00.

Резниченко добавляет, что в это время выходить на улицу нельзя. Правоохранители будут патрулировать города и села днем и ночью в усиленном режиме.

Кроме того, председатель ОГА призвал горожан быть особенно бдительными — учитывать сигналы тревоги и переходить в безопасные места.

— Мы стоим против подлого и коварного врага, который терроризирует наши города и села — хочет сломить наш дух и сопротивление, — отметил Резниченко.