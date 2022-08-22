Август, 22 в 14:43

В Украине действует религиозная организация Рыцари Колумба. Организация помогает украинцам, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах из-за полномасштабной войны.

Об организации Рыцари Колумба и как получить от них помощь — читайте в нашем материале.

Рыцари Колумба

Это крупнейшая в мире католическо-братская организация, основанная в США блаженным отцом Майклом Дж. МакГивни в 1882 году.

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Членами общества являются более 1,8 млн мужчин, которые собраны в 16 тыс. советах в 14 странах мира. Рыцарями могут быть только практикующие мужчины-католики в возрасте от 18 лет.

Членство делится на четыре разных степени, каждая из которых иллюстрирует определенный принцип ордена. За поддержку Рыцарями Церкви и местных общин, а также за их благотворительную деятельность, Папа Иоанн Павел II называл орден сильной правой рукой Церкви.

Процесс создания в Украине организации Рыцари Колумба был начат еще предыдущим главой УГКЦ блаженнейшим Любомиром Гузаром, который во время 123-й Верховной конвенции Рыцарей Колумба пригласил рыцарей начать свою деятельность в Украине.

Эта инициатива была поддержана главой УГКЦ блаженнейшим Святославом Шевчуком и митрополитом Мечиславом Мокшицким со стороны Римско-Католической Церкви.

Почти 100 мужчин в Украине стали рыцарями, среди них также блаженнейший Святослав Шевчук и митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий приобрели первую и вторую степени.

Первый совет Рыцарей Колумба в УГКЦ был создан 20 сентября 2013 года при Патриаршем соборе Воскресения Христова и носит имя св. Владимира Великого.

Помощь украинцам

С началом полномасштабной войны в Украине, Рыцари Колумба из разных стран мира начали поддерживать и помогать украинцам, которые в этом нуждаются.

В мае и июне 2022 года рыцари Канады, Польши и Украины совместными усилиями направили в Украину тысячи ящиков с гуманитарной помощью.

Рыцари в Канаде в значительной степени финансировали эту помощь, рыцари в Польше собирали их, а украинские рыцари доставляли их для ВПЛ.

Аналогичная помощь была профинансирована рыцарями США, еще накануне Пасхи.

В общем, гуманитарная помощь от рыцарей Колумба предусматривает одеяла, коврики, средства гигиены, лекарства, средства для первой помощи, хозяйственные товары, продуктовые наборы и тому подобное.

Сейчас сообщество является транспортным местом сбора гуманитарной помощи. Рыцари Колумба из разных уголков мира присылают помощь в Польшу, а уже из Польши все направляется на Западную Украину.

Во Львове и Ивано-Франковске мужчины принимают и выгружают гуманитарный груз, далее сортируют и распределяют для наиболее нуждающихся.

Как получить помощь

Рыцари Колумба помогают преимущественно беженцам и людям, проживающим на территориях, наиболее пострадавших от вражеских обстрелов.

В украинские города, где есть Советы рыцарей, направляют гуманитарную помощь, которую уже рыцари самостоятельно раздают людям, которые в этом нуждаются.

Фото: Рыцари Колумба