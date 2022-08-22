Август, 22 в 15:15

Вступительная кампания 2022 года продолжается. Выпускники уже сдали национальный мультимедийный тест и ждут результатов поданных заявлений в вузы.

Когда будет известно, поступил ли абитуриент на бюджет — читайте в нашем материале.

Основные сроки поступления 2022

С 29 июля 2022 года в электронном кабинете поступающего появилась возможность подавать заявления в университеты.

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В 2022 году абитуриент имеет право подать 20 заявлений, в то же время для поступления на бюджет их количество не должно превышать 5.

Прием заявлений начался 29 июля и продлится до 23 августа 18:00.

А для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, подать заявления можно было только до 18:00 8 августа.

Получение результатов — даты

Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению на бюджет, состоится не позднее 29 августа.

В то же время, подтвердить желание учиться за средства государственного бюджета и подать оригиналы документов в вузы необходимо до 2 сентября (18:00).

Кроме того, само зачисление состоится:

5 сентября — на бюджет;

— на бюджет; не позднее 30 сентября — на контракт (даты зачисления зависят от правил самого вуза).

Перевестись на вакантные места госзаказа можно до 19 сентября 2022 года.