Август, 22 в 16:00

Большинство украинцев, выехавших из Украины за границу после 24 февраля, оформили статус временной защиты.

Какие права предоставляет статус временной защиты и при каких условиях он прекращается — читайте в нашем материале.

В каких случаях временная защита прекращает действовать

Временную защиту можно потерять, если:

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война в Украине завершится и Совет ЕС примет решение об отмене временной защиты украинцев;

лицо совершило преступление против мира, человечества или неполитическое преступление (в последнем случае до получения временной защиты).

Кроме того, временная защита это не статус беженца. Однако лицо, которое уже имеет временную защиту может оформить и этот статус.

В таком случае, человек не имеет права покидать страну, пока ожидает статус беженца.

Временная защита для украинцев

Чтобы получить временную защиту украинские беженцы должны обратиться в органы власти соответствующей страны ЕС, которые занимаются такими вопросами.

И по результатам рассмотрения обращения, украинцам должны выдать соответствующий документ, подтверждающий статус временной защиты и перечень прав.

Продолжительность временной защиты составляет 1 год, который может быть автоматически продлен каждые 6 месяцев еще на год.

В случае, если по истечению всех сроков ситуация в Украине не изменится, беженцы могут продлить временную защиту еще на год. То есть максимальный срок временной защиты — три года.

В то же время, этот статус предоставляет украинцам много прав на территории ЕС, в частности:

вид на жительство на период временной защиты (на 1 год с возможностью продления);

доступ к работе (требования ожидания 6 месяцев в отличие от получения статуса беженца в этом случае не имеет);

доступ к образованию (дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания);

обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания);

доступ к социальному обеспечению;

доступ к медицинскому обслуживанию;

право на соответствующую информацию о временной защите;

возможность получить статус беженца в будущем;

возможность вернуться в страну гражданства в любой момент.