Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Украина работает над интеграцией польских электронных документов – Федоров

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Федоров
Фото: УНИАН

Минцифры сейчас работает над тем, чтобы польские электронные документы могли принимать и считывать в Украине.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге в Киеве.

– Это первый кейс, когда два государства создают такой интересный обмен нового формата с шерингом документов из одного мобильного приложения в другое. И это открывает для нас большие возможности в ЕС, потому что сейчас изучается направление электронных документов в Евросоюз, и мы вовлечены в рабочие группы, которые занимаются этими вопросами, – пояснил он.

Госсекретарь по цифровизации, правительственный уполномоченный по кибербезопасности Польши Януш Цешинский в свою очередь сообщил, что стороны рассматривают возможность для расширения сотрудничества.

Сейчас смотрят

В конце июля Верховная Рада поддержала предоставление особых гарантий для граждан Польши. Это значит, что поляки могут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона, пользоваться такими же правовыми и социальными гарантиями, как украинцы.

В частности, они имеют право на трудоустройство без специального разрешения, госрегистрацию в качестве налогоплательщиков, на ведение хозяйственной деятельности, получение образования, социальные выплаты и медицинское обслуживание.

Источник: Интерфакс-Украина
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка