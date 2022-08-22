Украина работает над интеграцией польских электронных документов – Федоров

Август, 22 в 14:13

Минцифры сейчас работает над тем, чтобы польские электронные документы могли принимать и считывать в Украине.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге в Киеве.

– Это первый кейс, когда два государства создают такой интересный обмен нового формата с шерингом документов из одного мобильного приложения в другое. И это открывает для нас большие возможности в ЕС, потому что сейчас изучается направление электронных документов в Евросоюз, и мы вовлечены в рабочие группы, которые занимаются этими вопросами, – пояснил он.

Госсекретарь по цифровизации, правительственный уполномоченный по кибербезопасности Польши Януш Цешинский в свою очередь сообщил, что стороны рассматривают возможность для расширения сотрудничества.

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В конце июля Верховная Рада поддержала предоставление особых гарантий для граждан Польши. Это значит, что поляки могут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона, пользоваться такими же правовыми и социальными гарантиями, как украинцы.

В частности, они имеют право на трудоустройство без специального разрешения, госрегистрацию в качестве налогоплательщиков, на ведение хозяйственной деятельности, получение образования, социальные выплаты и медицинское обслуживание.