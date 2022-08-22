Украинцев предупреждают о фейках по поводу новых сигналов воздушных тревог
Центр противодействия дезинформации обнародовал перечень ложной информации об обновленных сигналах воздушных тревог – на что украинцам следует обратить внимание.
Фейк – звук церковных колоколов, гудок поезда, набат – нет таких сигналов!
В конце марта Винницкий горсовет один из первых утвердил новые звуки воздушной тревоги при возникновении химической и радиационной опасности, а также оповещения о начале эвакуации.
С текстом решения можно ознакомиться на сайте горсовета.
Фейк – новые звуки воздушных тревог незаконны.
Постановление Кабинета министров №733 от 27.09.2017 утверждает положение об организации оповещения. Согласно документу, именно органы местного самоуправления самостоятельно утверждают порядок оповещения и имеют право самостоятельно выбирать сигналы.
Фейк – услышал звук поезда у вокзала – беги в укрытие.
Звук ответной тревоги будет звучать из системы оповещения и будет длиться не менее 30 секунд. В то же время, диктор будет говорить: Внимание всем! и уведомляет о порядке действий во время опасности.
Напомним, что за состоянием воздушных тревог можно следить на онлайн-карте воздушных тревог в Украине.
Источник: ЦПД