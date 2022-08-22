Август, 22 в 16:47

Центр противодействия дезинформации обнародовал перечень ложной информации об обновленных сигналах воздушных тревог – на что украинцам следует обратить внимание.

Фейк – звук церковных колоколов, гудок поезда, набат – нет таких сигналов!

В конце марта Винницкий горсовет один из первых утвердил новые звуки воздушной тревоги при возникновении химической и радиационной опасности, а также оповещения о начале эвакуации.

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С текстом решения можно ознакомиться на сайте горсовета.

Фейк – новые звуки воздушных тревог незаконны.

Постановление Кабинета министров №733 от 27.09.2017 утверждает положение об организации оповещения. Согласно документу, именно органы местного самоуправления самостоятельно утверждают порядок оповещения и имеют право самостоятельно выбирать сигналы.

Фейк – услышал звук поезда у вокзала – беги в укрытие.

Звук ответной тревоги будет звучать из системы оповещения и будет длиться не менее 30 секунд. В то же время, диктор будет говорить: Внимание всем! и уведомляет о порядке действий во время опасности.

Напомним, что за состоянием воздушных тревог можно следить на онлайн-карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ЦПД