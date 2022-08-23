Август, 23 в 12:09

23 августа Европа упоминает о жертвах сталинизма и нацизма. Именно в этот день в 1939 году Германия и Советский Союз подписали Соглашение о ненападении или пакт Молотова — Риббентропа, который привел к началу Второй мировой войны.

Подписание пакта происходило в личном присутствии Иосифа Сталина.

Настоящим договором стороны оберегали себя от нападения друг на друга, а также обязывались соблюдать нейтралитет, если одна из них становилось объектом военных действий третьей стороны.

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Одним из мифов Советского Союза, а теперь и России, относительно подписания Соглашения о ненападении было то, что СССР боролся за мир, а пакт якобы был вынужденным шагом.я

— В последние годы Россия для того, чтобы оправдать ту жестокую войну, тогдашнюю политику Советского Союза, пытается продвигать теорию о “вынужденном шаге”. Кроме того, в России упоминают Мюнхенское соглашение (соглашение, подписанное в Мюнхене 30 сентября 1938 года, о передаче Чехословацкой Республикой Судетской области Третьему Рейху – Ред.) и сейчас говорят, что тоже самое Сталин вынужден был сделать в 1939 году, когда подписывали Соглашение о ненападение, — рассказывает военный эксперт и историк Михаил Жирохов.

По его мнению, в то время у Сталина не было необходимости заключать такой договор, ведь Гитлер не собирался нападать на СССР.

Преступный сговор двух тоталитарных режимов

Еще до подписания пакта Гитлер назначил дату и время нападения на Польшу. Договор имел и тайное приложение, согласно которому Сталин и Гитлер разделили сферы влияния в Европе – Германии отходили отдельные территории Польши и Литва, а СССР – Финляндия, Латвия, Эстония, часть Польши и Бессарабия.

Военный эксперт и историк считает, что именно распределения влияния сейчас добивается российский президент Владимир Путин.

– Он хочет подписания Западом договора, по которому страны, входившие в Советский Союз, остаются под влиянием Москвы. После войны, в тех странах, которые захватил СССР, Сталин проводил свою политику: ставил своих “преспешников” и экономические вопросы решались через Москву. Вот это сейчас Путин пытается повторить, – считает Михаил Жирохов.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 с нападения Германии на Польшу. А 17 сентября в Польшу вошли советские войска. К 20 сентября Львов оцепили нацисты, а 22 сентября к городу подошла Красная армия.

По словам историка, пакт Молотова – Риббентропа являлся основой политики Сталина в Восточной Европе и означал распределение сфер влияния на континенте.

— Если говорить о 17 сентября 39-го года, то в советской историографии это выдавали как освободительный поток. То есть тогда Советский Союз пришел на “защиту” украиноязычных и белорусскоязычных людей. Это то же самое объяснение, как и у Путина сейчас относительно войны в Украине, — отметил Михаил Жирохов.

28 сентября 1939 г. Советский Союз и Германия подписали договор о территориальном разделении Польши — так называемый Договор о дружбе и границе. Этот документ дополнял пакт Молотова – Риббентропа.

В состав СССР вошли территории Западной Украины и Западной Белоруссии (1939 г.), а затем страны Балтии, Бессарабия, Северная Буковина (1940 г.). В конце 1939 Советский Союз напал на Финляндию, за что его объявили агрессором и исключили из Лиги наций 14 декабря 1939 года.

СССР был союзником Третьего рейха до июня 1941 года.

Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма

23 сентября 2008 года Европейский парламент принял декларацию, осудившую пакт Молотова — Риббентропа, ведь он привел к массовым убийствам, депортациям людей, созданию концлагерей.

Целью Европарламента было сохранить память о жертвах военных преступлений того времени, а также всячески укреплять мир и стабильность на Европейском континенте.

И напоследок…

Тогда более 80 лет назад Сталин мечтал о господстве в Европе, о распространении идеологии коммунизма.

Сейчас Путин пытается подражать Сталину, хочет, чтобы его сравнивали со Сталиным, который “поднял страну с нуля до ядерного государства”.

– Путин хочет, чтобы с ним считались, договаривались, чтобы его считали достойным геополитическим игроком, и потому порой “косплеит” Сталина. Сейчас это “победобесие”, тезисы о Великой Отечественной войне – это основа русского культурного кода. Поэтому хочет того Путин или не хочет, а он должен быть, как Сталин, – подытожил историк Михаил Жирохов.

Источник: Украинский Институт национальной памяти