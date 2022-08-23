Август, 23 в 13:03

Погода на День Независимости Украины в этом году будет очень жаркой и сухой. Максимальная температура составит +33 градуса.

По прогнозам Укргидрометцентра, 24 августа дожди и грозы ожидаются только на Закарпатье, где ночью будет +14 +16, а днем – от +30 до +32.

В северных областях ночью +14 +19, днем столбики термометров поднимутся до +29 +32.

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На юге страны ночная температура составит +18 +20, дневная – от +30 до +33 градусов.

В центральных регионах 24 августа ночью +15 +19, днем +30 +32.

На востоке ночью прогнозируют +19 +21, днем +31 +33.

В западных областях, соответственно, ночью +14 +16, днем температура повысится до +31.

В Киеве на День Независимости также сухо и жарко: ночью +17 +19, днем +30 +32.