Украинцев призывают бойкотировать продукцию коллаборантов с Россией

Август, 23 в 16:19

В торговых сетях по всей Украине прошла акция по бойкотированию продукции компаний, оставшихся работать на российском рынке.

Для того, чтобы обозначить ее, активисты наклеили на товары наклейки с надписью Спонсоры российского терроризма и фотографией президента РФ Путина.

На стикерах размещен QR-код, ведущий на сайт, где имеется полный перечень международных брендов-коллаборантов и указана сумма налогов, которую уплатил каждый из этих производителей в российский бюджет.

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Таким образом активисты пытались донести до потребителей идею о том, что украинцы, покупая товары таких компаний, скрыто финансируют убийства своих соотечественников.

Ведь эти производители поддерживают экономику агрессора и платят в бюджет РФ миллиарды долларов, которые потом идут на финансирование войны против Украины.

По словам блогера и PR-консультанта Сергея Дидковского, который поддержал акцию, бойкот этих брендов – это личный вклад каждого украинца в победу и персональное действенное эмбарго.

— Бойкотировать продукцию от брендов, которые до сих пор работают в России. Для чего? Потому что экономическое давление — это оружие. Нет денег, нет доступа к технологиям, инструментам и запчастям — нечем подпитывать войну. Невозможность получения внешних заимствований исключает Россию из всех глобальных экономических процессов. Несмотря на это, некоторые глобальные бренды решили продолжить бизнес и в Украине, и в России, — написал Дидковский.

Среди известных компаний, которые, несмотря на почти шесть месяцев военной агрессии РФ, так и не ушли с российского рынка – бренды Nestle, Mondelez, PepsiCo и их продукция – Nescafé, Lay’s, Doritos, ХрусТеам, KitKat, Люкс, Cheetos и тому подобное.

Как сообщалось, в Украине после начала полномасштабной войны прошло уже несколько акций, направленных на бойкот производителей-коллаборантов.

Для проверки компании на предмет их сотрудничества с Россией создан Telegram-бот, в котором есть полный перечень брендов, продолжающих финансировать российскую экономику.