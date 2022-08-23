За отказ от эвакуации воспитателей приемных детей будут лишать права на опеку

Август, 23 в 13:56

За отказ от обязательной эвакуации воспитателей приемных детей будут лишать права опеки.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 23 августа.

— Семьи, а также патронатные воспитатели и детские дома, воспитывающие приемных детей-сирот или лишенных родительской опеки, могут потерять право заботиться о них, если подвергают своих воспитанников большому риску и отказываются от обязательной эвакуации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что судьбы этих детей государство поручит более ответственным воспитателям – уже в безопасных регионах, куда их эвакуировали.

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