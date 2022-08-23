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Факты / Украина / Общество

За отказ от эвакуации воспитателей приемных детей будут лишать права на опеку

Валентина Чорна, редактор ленты
евакуація, діти
Фото: Depositphotos

За отказ от обязательной эвакуации воспитателей приемных детей будут лишать права опеки.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 23 августа.

— Семьи, а также патронатные воспитатели и детские дома, воспитывающие приемных детей-сирот или лишенных родительской опеки, могут потерять право заботиться о них, если подвергают своих воспитанников большому риску и отказываются от обязательной эвакуации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что судьбы этих детей государство поручит более ответственным воспитателям – уже в безопасных регионах, куда их эвакуировали.

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— Учреждения или воспитателей будет определять Нацсоцслужба – на основании информации местных госадминистраций, органов местного самоуправления о наличии в упомянутых районах приемных семей, детских домов семейного типа, семей патронатных воспитателей, учреждений, где предполагается круглосуточное пребывание детей, — говорится в сообщении.

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