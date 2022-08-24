6600 грн одним платежом: как украинцам получить помощь от организации Acted
В Кропивницком французская международная неправительственная организация Acted оказывает одноразовую помощь внутренне перемещенным лицам.
Как получить денежную помощь от Acted — узнавали Факты ICTV.
Что предполагает помощь и кто может получить
Размер денежной помощи составляет 2 220 грн на каждого члена семьи. Пособие будет выплачено единовременно из расчета на всех перемещенных членов семьи на период три месяца.
То есть вам на карту поступит 6 600 грн одноразовым платежом.
Выплаты будут осуществляться путем зачисления перевода на карту Ощадбанк или через Укрпочту.
Претендовать на выплаты могут:
- семьи без трудоспособных мужчин, в которых женщина выполняет роль кормильца;
- одинокие матери или отцы, воспитывающие детей;
- одинокие старики;
- многодетные семьи;
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
- ВПЛ.
Как получить
Для регистрации в программе нужно иметь при себе документы всех перемещенных членов семьи:
- паспорта;
- идентификационные коды;
- свидетельства о рождении детей;
- статус ВПЛ.
Заявку на помощь можно подать с 1 июня 2022 года, позвонив на горячую линию.
Номера горячей линии:
- +38095 365 6219;
- +38093 609 9277;
- +38099 636 8996;
- +38099 144 3613.