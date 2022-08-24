ООН расширяет программу денежной помощи: выплаты получат еще 70 тыс. украинцев
ООН расширяет программу многоцелевой денежной помощи. Выплаты от УВКБ ООН получат еще 70 тыс. украинцев.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
С началом полномасштабной войны на территории Украины, УВКБ ООН оказало помощь более 140 тыс. украинцев, которые в течение трех месяцев получали выплаты в размере 2 200 грн.
В министерстве отметили, что война продолжается, и многие люди до сих пор нуждаются в денежной помощи, особенно накануне зимнего сезона.
— Особенно острой является потребность в помощи накануне зимнего сезона, обеспечении социальной защиты наиболее уязвимым категориям населения в Украине (одиноких пожилых людей, лиц с инвалидностью, нуждающихся в уходе, и др.), усилении способности территориальных общин относительно предоставления перемещенным лицам социальных услуг, — отметили в Министерстве соцполитики.
Для поддержки пострадавших от войны было принято решение расширить программу денежной поддержки и охватить еще 70 тыс. человек.
— Организация планирует и в дальнейшем поддерживать развитие цифровых технологий в социальной сфере, — добавили в Министерстве.
Как и раньше, предпочтение будет отдаваться наиболее уязвимым категориям населения — одиноким пожилым людям, лицам с инвалидностью, ВПЛ и тому подобное.
Чтобы получить выплаты от ООН, нужно подать заявку на получение помощи от международных организаций на платформе єДопомога.
Получателей денежных выплат будут выбирать из украинцев, зарегистрированных на єДопомога.