Август, 24 в 12:57

ООН расширяет программу многоцелевой денежной помощи. Выплаты от УВКБ ООН получат еще 70 тыс. украинцев.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

С началом полномасштабной войны на территории Украины, УВКБ ООН оказало помощь более 140 тыс. украинцев, которые в течение трех месяцев получали выплаты в размере 2 200 грн.

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В министерстве отметили, что война продолжается, и многие люди до сих пор нуждаются в денежной помощи, особенно накануне зимнего сезона.

— Особенно острой является потребность в помощи накануне зимнего сезона, обеспечении социальной защиты наиболее уязвимым категориям населения в Украине (одиноких пожилых людей, лиц с инвалидностью, нуждающихся в уходе, и др.), усилении способности территориальных общин относительно предоставления перемещенным лицам социальных услуг, — отметили в Министерстве соцполитики.

Для поддержки пострадавших от войны было принято решение расширить программу денежной поддержки и охватить еще 70 тыс. человек.

— Организация планирует и в дальнейшем поддерживать развитие цифровых технологий в социальной сфере, — добавили в Министерстве.

Как и раньше, предпочтение будет отдаваться наиболее уязвимым категориям населения — одиноким пожилым людям, лицам с инвалидностью, ВПЛ и тому подобное.

Чтобы получить выплаты от ООН, нужно подать заявку на получение помощи от международных организаций на платформе єДопомога.

Получателей денежных выплат будут выбирать из украинцев, зарегистрированных на єДопомога.