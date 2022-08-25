В Мелитополе вряд ли будет отопление, возможна новая волна эвакуации – Федоров

Август, 25 в 14:47

Этой зимой Мелитополь, скорее всего, останется без газа, а значит – и без отопления, заявил на брифинге мэр оккупированного города Иван Федоров.

По его словам, оккупанты сейчас рассказывают, что якобы протянут новый газопровод от Бердянска к Мелитополю, но это точно невозможно.

– Поэтому газа в Мелитополе не будет, отопление не включится, если мы не успеем деоккупировать эти территории. Мы ожидаем новую волну эвакуации из-за того, что не будет отопительного сезона, – отметил Федоров.

Он сообщил, что в городе больше месяца нет газа, поэтому начало отопительного сезона будет под большим вопросом.

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– Сам природный газ пропал после боевых действий под Ореховым, когда был перебит наш магистральный газопровод. Именно по этой причине отключен газ в оккупированной части Запорожской области, – уточнил мэр.

Соответсвенно, для восстановления газовснабжения неободимо отремонтировать газопровод, но пока это невозможно из-за боевых действий.

Фото: Іван Федоров