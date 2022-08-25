Украинским детям за границей рекомендуют приобщаться к онлайн-урокам по 3 предметам

Август, 25 в 14:50

Министерство образования рекомендует украинским детям, которые будут учиться в иностранных школах, приобщаться к онлайн-урокам по трем предметам.

Об этом во время информационного телемарафона Единые новости сообщил первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

— Мы, безусловно, засчитаем общие дисциплины, которые они будут изучать в европейских школах. Единственное, что я буду просить, чтобы дети подключались к онлайн-урокам по таким важным курсам, как Украинский язык, Украинская литература и История Украины, — сказал замминистра.

Витренко добавил, что такие предметы за границей не преподаются, а дети должны их знать.

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— Это наша национальная идентичность, и мы рекомендуем, чтобы они обязательно подключались онлайн к своим школам именно на эти уроки, — подчеркнул он.

По словам Андрея Витренко, на данный момент у половины украинских школ есть укрытия, которые необходимы для проведения обучения в очном формате.

Он отметил, что эта цифра постоянно растет, ведь мониторинг проходит каждую пятницу, чтобы иметь информацию по тому или иному региону.