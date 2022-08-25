Август, 25 в 17:12

Комиссии, которые занимаются осмотром укрытий в школах, детских садах и других учебных заведениях, уже проверили более 23,5 тыс. объектов. Это составляет около 93% от общего количества.

По результатам проверок, 51% учебных заведений готовы к обучению в очной форме. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, самые высокие показатели готовности к образовательному процессу в традиционном формате в Киеве, Львовской и Черновицкой областях.

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Министр добавил, что спецкомиссии обследовали 96% школ, из которых 59% имеют защитные сооружения. Еженедельно показатель готовности заведений к безопасному обучению растет.

К слову, в начале августа Офис образовательного омбудсмена обнародовал первые результаты опроса, согласно которому большинство родителей против очного обучения детей в школах.

В условиях полномасштабной войны украинские школы начнут обучение офлайн с 1 сентября, только если они подготовили надлежащим образом обустроенное укрытие, где смогут находиться дети и учителя во время воздушных тревог.