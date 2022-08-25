Август, 25 в 16:18

Военные билеты выдают районные (городские) военные комиссариаты во время призыва на военную службу, зачисления в военное учебное заведение, увольнения в запас или снятия с воинского учета по состоянию здоровья.

В военном билете указывается личные данные военнообязанного, присутствует информация о его образовании, воинском звании, прохождении службы и его военно-учетной специальности.

Где в военном билете искать свою военную специальность — смотрите в нашем материале.

Сейчас смотрят

Военно-учетная специальность — где посмотреть

Чтобы узнать свою военную профессию нужно иметь военный билет, приписное или временный билет.

Найти ее очень просто. Размещена она на одной из страниц документа.

Например, в военных билетах лиц рядового, сержантского и старшинского состава свою профессию можно найти на странице 10-12.

Именно там есть табличка о присвоении воинского звания и класс по специальности.

У военного билета офицера запаса эта информация размещена на 4 странице. В пятом пункте военно-учетная специальность вы найдете свою профессию и ее код.

Перечни военно-учетных специальностей и штатных должностей

Фото: Нацгвардия