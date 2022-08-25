Военно-учетная специальность: где посмотреть в военном билете
Военные билеты выдают районные (городские) военные комиссариаты во время призыва на военную службу, зачисления в военное учебное заведение, увольнения в запас или снятия с воинского учета по состоянию здоровья.
В военном билете указывается личные данные военнообязанного, присутствует информация о его образовании, воинском звании, прохождении службы и его военно-учетной специальности.
Где в военном билете искать свою военную специальность — смотрите в нашем материале.
Военно-учетная специальность — где посмотреть
Чтобы узнать свою военную профессию нужно иметь военный билет, приписное или временный билет.
Найти ее очень просто. Размещена она на одной из страниц документа.
Например, в военных билетах лиц рядового, сержантского и старшинского состава свою профессию можно найти на странице 10-12.
Именно там есть табличка о присвоении воинского звания и класс по специальности.
У военного билета офицера запаса эта информация размещена на 4 странице. В пятом пункте военно-учетная специальность вы найдете свою профессию и ее код.
Перечни военно-учетных специальностей и штатных должностей
Фото: Нацгвардия