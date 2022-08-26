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Факты / Украина / Общество

Дожди и температурные качели: какой будет погода осенью 2022 года

Валентина Летяк, редактор ленты
осінь
Фото: Depositphotos

Осень 2022 в Украине ожидается теплее обычного, что связано с ускорением темпов глобального потепления в последнее десятилетие, прогнозирует климатолог, сотрудница Института геофизики имени Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

По ее словам, сентябрь и ноябрь будут достаточно теплыми, хотя не обойдется без температурных качелей, а погода в октябре – характерной для этого месяца.

– В этом году на фоне характерных температурных тенденций ожидается повышение количества осадков осенью, а особенно – в ноябре, – говорит климатолог.

Бойченко отметила, что в сентябре возможно чередование сухих и влажных периодов.

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По данным ресурса Wisemeteo, осень 2022 в Киеве будет достаточно прохладной и солнечной, а дождей будет больше, чем в прошлом году.

Средняя температура воздуха в столице прогнозируется на уровне +9 градусов.

В то же время будет 35 дней с температурой выше +11 и 44 – ниже +9.

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Источник: 24 канал
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